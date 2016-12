"Ich bin nicht Robin Hood"

Die Idee dahinter: Wer gewarnt wurde und es trotzdem gemacht hat, kann am Ende nicht klagen und sagen „Hab ich ja nicht gewusst.“ Genau so sei das eben derzeit auch mit den Datenschutzvereinbarungen im Internet, sagt Max. Und das findet er falsch. Stattdessen sollten aus seiner Sicht, und da ist er ganz Jurist, die Gesetze so sein, dass in diesen Vereinbarungen nichts steht, das illlegal ist. Er nimmt da gerne Amazon als Beispiel: Bestimmte Daten braucht der Konzern, um die bestellte Ware auch liefern zu können. Eine Lieferadresse und Kreditkartendaten zum Beispiel. Diese Daten an Dritte weiterverkaufen muss er allerdings nicht, um die Bestellung erfüllen zu können - und sollte es dementsprechend auch nicht tun.

Die europäische Datenschutzgrundverordnung, die in anderthalb Jahren in Kraft treten soll, ist aus Max' Sicht für diesen Prozess ein Hoffnungsschimmer. „Mit der bin ich zu 90 Prozent happy“, sagt Max. Nur die Umsetzung, die hapere noch. Aber das könnte man auch regeln, indem Unternehmen, die diese Regeln missachten, hohe Strafen zahlen müssen.

Max Schrems wünscht sich also eine Welt, in der man nirgends mehr zustimmen muss, weil der Umgang mit Daten verbraucherfreundlich geregelt ist. „Nur, wenn es wirklich etwas sehr Spezielles ist oder wenn jemand seine Daten in einem Tradeoff hergibt – zum Beispiel weil er sich für einen Newsletter anmeldet und dafür in einem Onlineshop Rabatte bekommt – nur dann müsste man noch zustimmen“, sagt Max. Denn aus seiner Sicht ist es, Achtung, wieder so ein Bild, mit der Debatte um Datenschutz doch wie mit der Atommüll-Debatte: „Der Durchschnittskonsument hat von diesen Themen keine Ahnung. Und woher sollte er auch? Es sind ja nicht alle Kernforscher. Aber wenn der Atomkraftexperte mir erklärt, wie lange so ein Ding strahlt und was man damit tun sollte, dann muss ich ihm das glauben können.“

Bezogen auf Facebook also: Der Konzern sagt, er halte sich an die Regeln und dann stimmt das auch. Klingt gut. Aber ist das nicht ein bisschen naiv?

Tatsächlich ist Max Schrems nicht naiv - anders als die ganzen Julian Assanges und Edward Snowdens, die einem ja stets vermitteln beim Thema Datenschutz sei eh bereits alles verloren, ist er Optimist. Muss er vielleicht auch sein, um überhaupt immer weiter machen zu können. Und tatsächlich gibt seine Biografie ja auch eher Anlass zur Hoffnung: Denn wer anders als ein Optimist käme auf die Idee, mit Mitte 20 einen Millardenkonzern wie Facebook erfolgreich verklagen zu können? In dem Prozess damals ging es Max darum, zu beweisen, dass in die USA versandte Daten, anders als stets behauptet, nicht nach europäischem Datenschutzrecht behandelt werden. Stattdessen können sie unter anderem auch von US-Behörden genutzt werden. „Safe Harbour“ hieß das Abkommen, das nach Max‘ Prozess kippte.

Nun gibt es seit Juni 2016 ein neues Abkommen namens "Privacy Shield". Max selbst sagt darüber, es sei eigentlich das gleiche wie "Safe Harbour", nur mit ein paar Absätzen mehr. Die Probleme blieben aber bestehen. Und da kommt er wieder durch, der Optimist. Denn eigentlich ist das doch wahnsinnig deprimierend, oder?

"Ich sehe das eher so als Pingpong-Spiel und nehme es nicht so ernst", sagt Max darüber. "Mein Zugang ist, das spielerisch zu sehen. Und so geht es mir recht gut, ich bin selten unglücklich im Leben." Nochmal klagen, dieses Mal gegen Privacy Shield, möchte er allerdings ungern. "Hallo? Ich mache das in meiner Freizeit. Ich werde dafür nicht bezahlt und ich bin nicht Robin Hood", sagt er und lacht. Dann muss er das Gespräch kurz unterbrechen. Ein Amerikaner hat seinen Vortrag eben kaum verstanden, aber er will Max sagen, dass er denkt, dass er Unrecht hat. Die beiden diskutieren kurz, dann schiebt er Max eine Visitenkarte zu. So geht das andauernd - alle auf dem Kongress wollen zumindest kurz mit Max Schrems reden. Ihm sagen, wie sie seine Arbeit finden, ihn zu weiteren Kongressen einladen. Auch nach diesem Vortrag muss Max noch weiter nach Berlin, zu einer anderen Veranstaltung. Man bekommt den Eindruck, dass der Doktorand aus Wien mit seinem rhetorischen Talent noch jede Menge andere Jobs haben könnte. Lukrativere als das Dasein als Aktivist.

Will er aber nicht. Stattdessen plant er, der Typ, der bereits Facebook verklagt hat, noch etwas Größeres: "So eine Art Stiftung Warentest für Datenschutz" nennt es Max, einen Verein für Konsumentenschutz für Digitales. Die Idee dahinter: Der Verein soll mit dem technischen und juristischen Knowhow die Nutzungsbedingungen beispielsweise von Apps untersuchen. Werden dort Passagen gefunden, die nicht legal sind, werden die Mitglieder des Vereins an die zuständigen Stellen verwiesen, bei denen sie sich beschweren und gebenenfalls auch klagen können. Das klingt jetzt leichter als es ist, schließlich sind die Zuständigkeiten für "das Internet" mit seinen global verteilten Firmen immer noch juristisch ein schwer greifbarer Raum. Welches Recht gilt da wann? Max' Verein, eine Art Stiftung Warentest mit aktivistischen Zügen, soll da weiterhelfen. "Wir diskutieren ständig darüber, wie böse das Internet ist, aber keiner klagt dagegen. Diese NGO könnte das zumindest auf europäischer Ebene machen", sagt Max.

Ein genaues Konzept und Leute gibt es bereits, allerdings noch keine Finanzierung. Aber das will Max' auch bald angehen - er ist gut vernetzt, da wird sich schon etwas finden. So ganz scheint er eben doch nicht davon auszugehen, dass mit der neuen Datenschutzverordnung alles gut wird. Aber vielleicht macht gerade das auch den Optimisten aus: Wenn es nicht direkt perfekt ist, hilft man eben ein bisschen nach.

