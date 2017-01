Was vom "Fall Lisa" bleibt

Das Problem: Die Meldung über die Vergewaltigung eines jungen Mädchens durch Flüchtlinge war da bereits in der Welt. Russische Staatsmedien wie der Fernsehsender „Perwyj Kanal“ („Erster Kanal“) berichteten darüber, deutschlandweit gingen Russlanddeutsche auf die Straße und protestierten gegen Flüchtlinge – zum Beispiel vor dem Berliner Kanzleramt. „Lisa wir sind mit dir“ oder „Unsere Kinder sind in Gefahr“ stand auf ihren Schildern. Sogar der russische Außenminister Sergej Lawrow schaltete sich in die Debatte ein. Er warf den deutschen Behörden und Medien vor „die Realität aus innenpolitischen Gründen politisch korrekt zu übermalen.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte die Polizei bereits längst anhand der Handydaten des Mädchens ihren wahren Aufenthaltsort nachweisen können, auch sie selbst hatte ihre Ursprungsversion der Geschichte zurückgezogen.

Auch ich habe damals den "Fall Lisa" verfolgt. Und ich hätte damals nicht gedacht, dass wir ein Jahr später immer noch darüber sprechen müssen. Aber das ist dringend notwendig, denn: Im Laufe des vergangenen Jahres wurde der Fall stets als Paradebeispiel aufgeführt, wenn es um den Einfluss russischer Staatsmedien und Propaganda in Deutschland ging. Das prägte auch das Bild, das die Öffentlichkeit von Russlanddeutschen in Deutschland hatte – und vielleicht auch noch hat. Tenor: Die meisten Russlanddeutschen beziehen ihr Wissen aus russischen Quellen, glauben also russische Propaganda.

Als Tochter eines Russen spreche ich Russisch und kenne auch das russische Staatsfernsehen. Gerade in Zeiten der „Flüchtlingskrise“ polarisiert es und nutzt Fälle wie den der angeblichen Vergewaltigung als Aufhänger für eine Berichterstattung gegen Flüchtlinge. Aber kann man die Proteste wirklich als Beweis betrachten, dass das russische Fernsehen Russlanddeutsche beeinflusst? Das Thema hat mich so umgetrieben, dass ich schließlich meine Bachelorarbeit zu dem Thema gemacht habe. Per Online-Fragebogen habe ich 117 Russlanddeutsche in ganz Deutschland zu dem Thema befragt.

Welchen Medien glauben Russlanddeutsche? Und wer sind überhaupt "die Russlanddeutschen"?

Das knapp zusammengefasste Ergebnis: Die Befragten haben im Fall Lisa eher den deutschen als den russischen Medien geglaubt und nutzen diese insgesamt auch häufiger. Dass ein Teil der Russlanddeutschen in einer Parallelwelt des russischen Staatsfernsehens lebt und diesem glaubt, kann natürlich trotzdem sein. Schließlich ist der Empfang russischer Medien dank Kabel, Satellit und vor allem über das Internet ohne Probleme möglich. Meine Ergebnisse stehen also im Gegensatz zu dem Eindruck, den die Proteste vermittelt haben. Natürlich ist die Umfrage nicht repräsentativ, da die Befragten unter anderem überdurchschnittlich gut gebildet waren: 70 Prozent von ihnen haben einen Hochschulabschluss.

Aber sie bietet trotzdem einen Einblick. Und dass Russlanddeutsche größtenteils deutsche Medien nutzen, haben auch schon frühere Studien belegt.

„Alle Russlanddeutschen lassen sich vom russischen Staatsfernsehen beeinflussen“ ist also ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit. Doch mit diesem Bild wurden viele Russlanddeutsche nach dem Fall Lisa konfrontiert. Doch wer sind eigentlich die Russlanddeutschen? Von Bekannten hörte ich nach dem Fall Lisa oft: Du bist doch auch Russlanddeutsche, oder? Falsch. Ich bin als Tochter eines Russen und einer Deutschen in Deutschland geboren. Für viele Deutsche macht das vielleicht keinen so großen Unterschied, für einige Russlanddeutsche aber schon. Sie sind als Aussiedler oder Spätaussiedler nach Deutschland gekommen. Für sie zählt oft die Verbundenheit zu Deutschland: Sie fühlen sich als Rückkehrer in eine Art Heimatland. Ihre Vorfahren waren nämlich Deutsche, die sich im 18. Jahrhundert zum Arbeiten in Russland angesiedelt haben.

Doch trotzdem gibt es nicht DIE Russlanddeutschen, es existiert keine homogene Community. Die Russlanddeutschen als Gruppe sind genauso vielfältig wie alle anderen Gruppen auch. Es gibt ja auch nicht DIE Deutschen. Demonstriert haben im Januar 2016 ein paar tausend Menschen, wenn man alle Demonstranten addiert – im Vergleich zu den in Deutschland lebenden rund drei Millionen Aussiedlern ist diese Zahl aber relativ gering. Auch wenn keineswegs alle Russlanddeutschen etwas gegen Flüchtlinge haben, sind es die Demonstranten, die in der Öffentlichkeit präsent sind. So entsteht der Eindruck, die meisten Russlanddeutschen wären gegen Flüchtlinge.