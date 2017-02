"Wir schützen das System"

Die Einschaltquote ist deutschen Fernsehmachern heilig. Sie bestimmt, was der Deutsche im Fernsehen sieht. Sie entscheidet, ob das "Neo Magazin Royale" oder "Der Tatortreiniger" irgendwann mal zu einer halbwegs normalen Uhrzeit im Fernsehen laufen. Ebenso, ob die zehntausendste Staffel von "Der Bachelor" oder "Germany's Next Topmodel" wieder eine Fortsetzung bekommt.

Die Quote wird anhand von relativ wenigen Menschen berechnet, die eine sogenannte Quotenbox zu Hause stehen haben. Diese Testhaushalte geben mit einer speziellen Fernbedienung an, wer aus dem Haus gerade schaut. Was er schaut, wird über die Box erfasst. Die Daten laufen dann bei der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) ein, die im Auftrag aller großen Sender in Deutschland – also sowohl der öffentlich-rechtlichen als auch der privaten – diese Zahlen auf alle Deutschen hochrechnet und am nächsten Tag als Einschaltquote präsentiert.

An dem System gab es immer wieder Krititk, zum Beispiel weil viele Jahre lang Nicht-EU-Bürger, also sehr viele türkische Einwohner in Deutschland, von dieser Erfassung ausgeschlossen waren. Das hat die GfK aber nach eigenen Angaben Anfang 2016 geändert. Dennoch bleiben viele Fragen: Warum wird bislang nicht in die Quote einbezogen, was online geschaut wird? Warum dürfen die Menschen in den Testhaushalten niemandem erzählen, dass sie über die Einschaltquote entscheiden? Wer bestimmt eigentlich darüber, wer so eine Quotenbox bekommt? Das alles haben wir Robert Nicklas gefragt, der bei der GfK die Abteilung Fernsehforschung leitet. Und uns darüber gestritten, ob es wichtig ist, dieses System zu hinterfragen und unabhängig zu kontrollieren.