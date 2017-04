"Ich bin zwar rechts eingestellt, aber ich werde sicher nicht Le Pen wählen!"

Suzon, 22, aus Grenoble, Studentin, hat Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) gewählt:

„Der zweite Wahlgang wird für mich jetzt schwierig. Ich glaube, ich werde wählen gehen, weil ich Angst vor Marine Le Pen habe. Aber Macron zu wählen, das tut weh. Für mich hat er gar kein richtiges Programm – da ist nichts, nur Wind, wie man so schön sagt. Viele meiner Freunde und meine Familie haben Mélenchon oder Hamon gewählt und sind jetzt sehr enttäuscht, genau wie ich.

Ich habe große Angst, dass viele, die links gewählt haben, jetzt eben gar nicht mehr an die Urnen gehen. So wie meine Schwester und meine Mutter zum Beispiel. Dann hätte Le Pen tatsächlich Chancen. Das will ich mir gar nicht vorstellen, das wäre eine Katastrophe.

Ich finde, das System in Frankreich funktioniert nicht mehr, so wie es jetzt ist. Dass der Front National so stark ist, kann ich nicht verstehen. Klar, die Leute haben Angst und wählen immer extremer. Ich finde aber auch komisch, dass Macron, der wie gesagt kein richtiges Programm hat, so viele Stimmen bekommen hat.

Ich fand diese Wahl sehr außergewöhnlich, vor allem was die Rolle der Medien angeht. Sie haben die Wahl meiner Meinung nach sehr beeinflusst. Man muss einfach aufpassen, wie man extreme Kandidaten darstellt. Das könnte Deutschland daraus lernen.“

"Nun werden auch die Medien immer mehr für Macron schreiben"