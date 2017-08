"Der Name 'Frauenpissoir' kann abschrecken"

Die Lösung: zusätzliche Unisex-Toiletten und "Urinale, die von allen Geschlechtern benutzt werden können". Wie genau die aussehen sollen, ist noch nicht bekannt. Eine platzsparende Reihe Urinale ohne Trennwände, wie sie in der Männerabteilung üblich ist, würde von Frauen selbst in der größten Not wohl kaum angenommen werden. Aber wenn die Damenurinale in Einzelkabinen stehen, was macht dann den großen Unterschied zur normalen Toilette?

Die Idee des Frauenurinals gibt es schon lange. Auch einige Prototypen wurden schon gebaut, ein paar wenige davon haben es bis zur Marktreife geschafft. Zumindest in Deutschland hat sich aber keiner davon durchgesetzt.

An einer deutschen Hochschule gibt es jemanden, der schon seit Jahren erforscht, wie man das Stehpinkeln für Frauen angenehmer macht: Mete Demiriz ist Professor für Sanitär- und Bädertechnik an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen und hat selbst so einen bisher erfolglosen Prototypen entwickelt. Wir haben ihn gefragt, warum Frauen dringend eigene Pissoirs brauchen und warum es sie trotzdem kaum irgendwo gibt.

jetzt: Herr Demiriz, könnte Ihr Frauenurinal die Geschlechtergerechtigkeit auf öffentlichen Toiletten schaffen, die sich der Berliner Senat zum Ziel gesetzt hat?

Mete Demiriz: Ich würde das nicht unbedingt unter dem Gleichberechtigungs-Aspekt sehen. Es ist für Frauen einfach bequemer und hygienischer, ein Frauenurinal zu haben, weil sie dann auf öffentlichen Toiletten berührungslos urinieren können.

Wie funktioniert das System, das Sie entwickelt haben?

Im Prinzip ist es wie ein Männerurinal, nur niedriger. Das Frauenurinal benutzt man mit dem Rücken zur Wand, in einer leichten Skihocke. Diese Haltung praktizieren Frauen sowieso auf öffentlichen Toiletten – wir haben sie nur ergonomischer gestaltet. Man hat dabei beide Hände frei, um den Rock oder die Jacke hochzuhalten. Anders als bei Männerpissoirs muss auch Toilettenpapier heruntergespült werden können. Das passiert automatisch. Meine Prototypen sind nie in Produktion gegangen. Ein Modell aus Edelstahl hängt aber seit etwa zehn Jahren bei uns in der Mensa-Toilette und wird auch benutzt – so oft wie die normalen Toiletten.