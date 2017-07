Die Evangelische Kirche nimmt am CSD in Berlin teil

„Trau dich!“ – unter diesem Motto wird die Evangelische Kirche am 22. Juli zum ersten Mal in ihrer Geschichte am Christopher Street Day (CSD) teilnehmen. Genauer: die Evangelische Kirche in Berlin. Mit einem eigenen Truck wird sie bei der Parade durch Berlin mitfahren, darauf sollen unter anderem Bräute und Bräutigame stehen. Damit will die Kirche vor allem darauf aufmerksam machen, dass sich seit 2016 auch schwule und lesbische Paare in evangelischen Kirchen trauen lassen können.

Eine Volkskirche beim CSD. Schon eine Sensation. Schließlich galten die Kirchen lange als ein Umfeld, in dem Homosexuelle mit Repression und Ausgrenzung zu rechnen hatten. Mit ihrem Beschluss zur kirchlichen Trauung für Homosexuelle hat sie am Ende dann aber sogar noch die eigene Regierung überholt. Deren „Ehe für alle“ soll erst ab Herbst 2017 gelten.