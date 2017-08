Dragqueens halten Lesestunden für Kinder

Märchenstunden, da denkt man an schnauzbärtige Erzählonkel oder propere Leseomas. Die „Drag Queen Story Hour“ kommt da wesentlich frischer daher. Die Idee: Dragqueens besuchen ehrenamtlich Schulen oder Buchläden, um Kindern dort vorzulesen. Aus Büchern, in denen es um Inklusion, Diversität oder Respekt geht. Außerdem geben sie den Kleinen Gelegenheit, Fragen zu stellen. Das Ziel: Kindern zeigen, dass jeder Mensch so sein darf wie er will.