Pro Tag sterben 800 Frauen durch eine Schwangerschaft oder Geburt

Am Dienstag sind in London Politiker, UN-Vertreter, Stiftungen und Organisationen beim „Family Planning Summit“ zusammengekommen, um das zu ändern: Sie haben beraten, wie bis zum Jahr 2020 120 Millionen Frauen mehr weltweit Zugang zu modernen Verhütungsmethoden bekommen können. Dieses Ziel wurde bereits im Jahr 2012 beschlossen, aber wird aktuell vor allem durch einen Akteur behindert: US-Präsident Donald Trump.

Wenzel Michalski, Direktor von Human Rights Watch in Deutschland, hat uns erklärt, wo der Zugang zu Verhütungsmitteln und sicheren Schwangerschaftsabbrüchen am dringendsten benötigt wird und welche Rolle die USA in der Entwicklungshilfe zur Familienplanung in den vergangenen Jahren gespielt haben und in Zukunft spielen wollen.