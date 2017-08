Ich bin nicht überzeugt!

Dabei war die Gästeauswahl zunächst ganz interessant: Jeweils ein Politiker der im Bundestag vertretenen Parteien, sowie einer von FDP und AfD durften sprechen - also nicht automatisch die üblichen Talkshow-Nasen. Produziert wurde die Sendung von SWR, BR und MDR. Thematisch wurde sich an drei Fragenkomplexen entlang gehangelt: Wie fair ist Deutschland, Wie verändert es sich, und welche Regeln braucht es? Für das Format, die Anzahl der Gäste und die Sendezeit waren das aber eindeutig schon zu viele Themen und Fragen.

Alexander Gauland sollte an diesem Abend das Opfer der Runde werden

Ronja von Rönne debütierte dabei als Moderatorin einer Livesendung. 90 Minuten ohne Erfahrung durchmoderieren - eine starke Aufgabe. Allerdings war sie der Rolle der Moderatorin nicht gewachsen und auch nicht gewillt, richtig in sie einzusteigen. Immer wieder ergriff sie Partei, sagte Dinge wie „Sie sind der Gute” zu Grünen-Politiker Cem Özdemir oder fuhr Alexander Gauland von der AfD mit bissigen Kommentaren wie „Mit Ihnen bin ich schon lange durch!”, an. Der sollte an diesem Abend das Opfer der Runde werden. Mit einer Du-bist-hier-der-Nazi-dich-mögen-wir-nicht-Attitüde legte sie ihm immer wieder Begriffe wie deutsch, völkisch oder national in den Mund. Das ist definitiv nicht die Aufgabe der Moderation. Man merkte, dass Politik nicht ihr Themengebiet ist. Erst recht nicht Politik auf höchstem Niveau mit sechs Berufspolitikern als ihr Gegenüber. Aber sie ist jung! Und hip! Ingo Zamperoni wirkte da aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung mit Live-Übertragungen deutlich souveräner. Gab sich aber auch ungewohnt frech und trug Bart - so wie er es immer tut, wenn er jugendlich sein will (oder soll).

Du kannst mir ruhig mehr Inhalte aus Wahlprogrammen zumuten, ich kann das ertragen

Meine Vorstellung der vor dieser Sendung abgelaufenen Redaktionskonferenz ist wie folgt: In einem Raum, in dem überdurchschnittlich viele alte Männer sitzen, wird die Themenliste für die Bundestagswahl besprochen. Ganz am Ende heißt es: „Achja, für die jungen Leute müssen wir auch noch irgendetwas machen…”, gefolgt von einem kollektiven „Puuuuuh…was is’n gerade so hip?”. Und da haben wir es schon. Ihr wisst es nicht, weil es euch auch eigentlich nicht interessiert.

Sinnbildlich dafür war auch die Studioeinrichtung: Ziemlich dunkle Clubatmosphäre, die Zuschauer sitzen auf Barhockern, der Sendungstitel ist im Graffiti-Look auf die nackte Steinwand gesprüht - ziemlich underground eben. So eine Sendung denen zu überlassen, die es interessiert, die selbst jung sind, das ist keine Option. Zu viel Hierarchie, zu starre Strukturen.