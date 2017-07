Ein Stück “Game of Thrones” aus Schwaben

Bist du privat ein Fan von „Game of Thrones“?

Ich mag die Serie. Wenn man selbst daran arbeitet, schaut man aber mit ganz anderen Augen darauf. Man kann es nicht so genießen wie ein normaler Zuschauer, weil man immer schaut, ob alles gut geworden ist und was die anderen Firmen gemacht haben. Außerdem fehlt oft die Überraschung. Aber ich freue mich natürlich, wenn eine Staffel Erfolg hat.

Hättest du anfangs gedacht, dass es mal so einen Hype geben würde?

Als ich zum ersten Mal für die Serie gearbeitet habe, kannte ich sie noch gar nicht. Ich habe mir dann die erste Staffel angesehen und fand sie ganz cool. Dass sie weltweit so wahnsinnig erfolgreich sein würde, hätte ich da noch nicht gedacht. Es war mutig von HBO, so viel Geld in so eine Nische zu investieren.

Was ist die größte Herausforderung bei der Arbeit an „Game of Thrones“?

Das Timing. Bei Filmen hat man mehr Zeit als bei einer Serie, weil da noch viel geändert wird bis zum Schluss. Man arbeitet daran, obwohl die Serie schon ausgestrahlt wird. Gerade sitzen wir noch an ein paar Einstellungen für die siebte Folge – und aktuell läuft ja schon die erste Folge. Gleichzeitig hat die Produktion Kino-Niveau. Wir haben viele Wasser-Shots, die sehr lange brauchen. In der aktuellen Staffel haben wir auch einige Massen-Szenen komplett digital erstellt. In der Größenordnung haben wir das vorher noch nicht gemacht.