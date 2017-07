"Ich glaube, es könnte noch ordentlich scheppern"

In der Nacht zu Montag eskalierte in Hamburg der Streit um das Camp von G20-Gegnern auf der Elbwiese Entenwerder. Anlass für die Auseinandersetzung, bei der auch mindestens eine Person verletzt wurde, war ein Beschluss des Verwaltungsgerichts Hamburg, der von den Konfliktgruppen sehr unterschiedlich aufgefasst wurde: Die G20-Gegner sahen sich darin bestätigt, dass sie das Camp auf der Halbinsel errichten können, inklusive Schlaf- und Küchenzelten. Die Polizei dagegen sah im Aufbau von Übernachtungszelten einen Verstoß gegen die Auflagen und räumte das Lager am späten Abend, aufgrund eines späteren Beschlusses. Dabei kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen Polizei und G20-Gegner. Eine Beschwerde der Camp-Organisatoren gegen das Vorgehen der Polizei vom Montag wurde inzwischen abgelehnt. Der freie Journalist Martin Eimermacher, 27, war gestern auf dem Gelände, als der Polizeieinsatz losging und schildert, wie er diesen ersten heftigen Zusammenstoß mit der Polizei erlebte.