Fastfood statt Fitnessstudio

Ich liebe Sonja. Aber ich habe zwei Nebenbuhler. Der eine schläft mit Kuscheltieren und der andere wohnt noch bei Mutti. Zum Geburtstag habe ich Sonja einen Ring von Tiffany & Co. geschenkt. Von meinen Konkurrenten hat sie ein selbstgeschnitztes Schneidebrett bekommen. Ich finde mein Geschenk besser, aber trotzdem habe ich gegen die beiden Jungs keine Chance. Das ist ein bisschen wie in der Duplo-Werbung, wo der eine keine Kosten und Mühen scheut, um die Dame zu beeindrucken und der andere Heini überzeugt mit Schokolade. Ich werde immer nur die dritte Geige in Sonjas Leben spielen und so sehr sie mich auch liebt – und ich bin mir sicher, dass sie das tut – ich werde nie so ein starkes Band zu ihr haben wie ihre beiden Söhne. Das war eine neue Erfahrung für mich, als wir zusammengezogen sind. Aber das bestätigt auch, was für eine tolle Mutter Sonja ist. Und das ist ein Grund, warum ich mich in sie verliebt habe.

Um ganz ehrlich zu sein: Ich kenne den Vater von Paul und Dante nicht. Wir haben uns nur einmal kurz gesehen, als er die Kinder für ein Wochenende abgeholt hat. Deswegen kann ich nichts über ihn sagen. Ich möchte stattdessen die Fakten sprechen lassen:

Hilfe bei den Mathe-Hausaufgaben? Max: 1 vs. Papa: 0

Den Kindern morgens um 6:30 Uhr Frühstück machen? Max: 2 vs. Papa: 0

Dantes Hamster einfangen, wenn er ausgebüchst ist? Max 3 vs. Papa: 0

Sonja helfen bei der Organisation eines Kindergeburtstages? Max: 4 vs. Papa: 0

Früher vom Büro heimkommen um Paul von der Schule abzuholen? Max: 5 vs. Papa: 0

… und trotzdem ist er ihr Held und ich bin nur der Freund ihrer Mama. Vorerst zumindest. Aber zieh dich lieber warm an, Daddy. Ich neige dazu, Herzen im Sturm zu erobern. Frag deine Ex-Frau …

