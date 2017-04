Wie New Yorker aus einem Homophobie-Kreuz ein Liebeskreuz machen

Plötzlich war da dieses Kreuz. Angekettet an einen Zaun, dann an ein Straßenschild. Nicht in irgendeiner Straße. Sondern in der Gay Street in New York.

Auch wenn der Straßenname nichts mit Homosexualität zu tun, sondern an einen Landbesitzer namens R. Gay aus dem 18. Jahrhundert erinnert, war die Symbolik ziemlich eindeutig: Homosexualität, das gehört sich nicht, das ist Sünde, so die Botschaft des bislang unbekannten Kreuzaufstellers, der sein Werk auch noch am Karfreitag verrichtete und das Kreuz in den folgenden Nächten an unterschiedlichen Stellen der Straße ankettete.