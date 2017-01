Warum finden Deutsche Witze mit Mett so lustig?

Schaut man die Ergebnisse eingehender durch, findet man einen Kalauer nach dem anderen. Die Yogumette und das Mettella. Hacknuta. Odol-Mett 3. Ritter Sport „Mett“. Mett Chérie. Einen Mett-Kuchen. Metto-Mix. Cormetto. Kermett den Frosch. Crystal Mett. Den Carolin-Kebekus-Sketch „House of Mett“ (inkl. dem Slogan „Eternal Mettness“, der Cocktails „Mett on the Beach“ und „Long Island Mett Tea“ und den „Nike Air Mett“-Turnschuhen). Film- oder Serientitel, in denen ein Wort durch „Mett“ ersetzt wurde („No Country for Old Mett“, „How I Mett your Mother“). Ganze Seiten sind dem Mett gewidmet, zum Beispiel „Jung von Mett“ auf Facebook, das „Museum of Modern Mett“ (MomMe), das sogar T-Shirts verkauft („Rettet die Lachse, esst mehr Mett!“), oder mettigel24.com.

Und selbst, wenn niemand es so eindeutig drauf anlegt – immer, wenn irgendwo Mett vorkommt, muss man automatisch lachen. Das war bei Edwin, dem Mett-Mann so, das geht vielen bei der nordrhein-westfälischen Stadt Mettmann so, und alle freuen sich, wenn es Nachrichten gibt wie diese: Ein Einbrecher in einen Supermarkt wurde gefasst, weil er während der Tat in eine Mett-Wurst gebissen und so seine DNA hinterlassen hatte. Spiegel Online hat es sich damals nicht nehmen lassen, daraus einen Aufruf zur Interaktion zu machen: