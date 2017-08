Bitte folgen: Maxim von K.I.Z

Dahinter steckt ...

... Maxim, Rapper von K.I.Z, den Berliner Provokations-HipHoppern, bei denen man nie so genau weiß, welche ihrer Unverschämtheiten ernst gemeint sind und welche nicht.

Zu sehen ist da ...

... immer dasselbe Bild. Genauer: dasselbe sehr schlimme Bild von Maxim, auf dem er aussieht wie Oli P, der einen Stylingkurs namens „Deutschlands liebster Schwiegersohn“ besucht hat.

Maxim postet dieses Bild seit dem ersten Juli fast jeden Tag aufs Neue, was anderes ist auf seinem Account bislang nicht zu sehen. Genial wird das Ganze erst durch seine täglichen Kommentare dazu. Beginnend mit „Ich würde einen Gebrauchtwagen von mir kaufen“ über „Ich entscheide, wann es nicht mehr witzig ist“ bis zu völlig Abgedrehtem wie „Kleiner Schnappschuss von mir am 5. April 1994 in Seattle. In diesem Moment las mir Kurt Cobain einen Abschiedsbrief vor, ich fand ihn witzig, korrigierte einige Rechtschreibfehler, verbesserte ein paar unglückliche Formulierungen und verabschiedete mich.“

Lieber Maxim, wir hoffen, dir geht nicht so schnell die Puste aus in der Sache.

che

Mehr Instagram-Tipps: