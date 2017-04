Hashtag Heimat

Vor allem mehr und mehr heimatverbundene Naturfotografie verzeichnet Instagram in ganz Deutschland. „Viele junge Nutzer zeigen ihre Lieblingsplätze aus der Heimat. Das stößt in der weltweiten Community auf großen Anklang“, so Mareike Bruns, Community Managerin bei Instagram, „Sie zeigen, dass man nicht in die Ferne reisen muss, um schöne Landschaften zu entdecken: Regionen wie die Sächsische Schweiz bieten unter dem Hashtag roamsaxony Szenen wie aus dem Yosemite Park.“

In Bayern ist der Heimattrend auf Instagram besonders stark. Jeder sammelt Pilze, wandert in den heimischen Bergen, die Ambitionierten ersetzen Funktionsjacken durch Dirndl und Lederhosen. Und der Kommerz zieht nach. Marken wie „Vogel.Wuid“ und „Bavarian Couture“ produzieren Snapbacks und Pullover mit den Aufschriften #lausbua oder #lausdeandl und fotografieren ihre Models in dunklen Nadelbaumwäldern. Die Fotos teilen sie – natürlich – auf Instagram.

Auf den ersten Blick scheint der Trend reaktionär und zurückgeblieben. Schließlich nutzt auch die Identitäre Bewegung Heimatgefühle, um Anhänger für ihre völkischen Ideen zu gewinnen. Home ist doch, wo das heart ist – und sollte das in einer offenen Welt nicht überall sein?

Laut Jan-Hinrick Schmidt schließen sich die Teilnahme an der Globalisierung und Heimatverbundenheit nicht zwingend aus: „Zwar assoziieren wir mit Heimat meistens etwas Rückständiges, doch kann auch das Gegenteil der Fall sein“, sagt der Soziologe, „Viele erkennen den Wert ihrer Heimat gerade durch ihre vielen Reisen und neuen Bekanntschaften. Sie fangen an, ihre Wurzeln zu pflegen und teilen Impressionen ihrer Herkunft mit Freunden in der ganzen Welt“.

Nicht alle Woidler, Hausbergwanderer, Weißwurstesser, Trachtenträger, Pilzesammler und Ostereierfärber knallen also alle offenen Türen zu und schotten sich ab von der Welt. Vielleicht sind die meisten von ihnen sogar Vorreiter. Bayerisches Brauchtum sieht schließlich sexy aus, weltweit weiß man, wie Dirndl und Maßkrug aussehen. Gut denkbar, dass bald auch weniger plakative Regionen Deutschlands nachziehen und auf Instagram zeigen: Brüderlichkeit passt in ein modernes, globalisiertes Leben.

