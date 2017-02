Noch online oder schon krank?

"Nur eine von zehn behandelten Personen ist weiblich, obwohl genau so viele Männer wie Frauen betroffen sind"

Es gibt online ja schon einige Aufklärungsangebote zum Thema Internetsucht, zum Beispiel Oasis. Wieso braucht man jetzt noch Ihres?

Meine Kolleginnen und ich haben im vergangenen Jahr im Rahmen unseres Forschungsprojekts „Angebote bei internetbasiertem Suchtverhalten“ unglaublich viele Adressen von Beratungs- und Therapiestellen für Internetsucht angesammelt. Die wollten wir nicht einfach in den Archivschubladen verschwinden lassen, sondern einer größere Öffentlichkeit nutzbar machen. Damit haben wir die bislang umfassendste Datenbank in Deutschland. Und ja, die anderen Angebote gibt es – zum Beispiel „Oasis“ - und einige davon haben wir auch auf unserer Website verlinkt. Wir verwenden aber zum Beispiel für unseren Selbsttest einen gebräuchlichen psychologischen Fragebogen, wie er auch für Umfragen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung verwendet wird, wenn Studien über die Internetsucht von Jugendlichen gemacht werden. Und wir bringen alle 14 Tage neue Blog-Beiträge mit praktischen Tipps und Anregungen.

Gibt es eine ausgemachte Risikogruppe in Sachen Internetsucht?

Die höchste Häufigkeit des Problems ist bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu beobachten. Den Daten nach zu urteilen sind wohl junge, männliche Computerspieler am gefährdetsten. Aber mit solchen Aussagen möchte ich vorsichtig sein, denn ich glaube, dass wir noch viel zu wenig über Internetsucht wissen. Was ist zum Beispiel mit Migranten? Da gibt es keine Studien. Ich könnte mir aber vorstellen, dass auch sie eine Risikogruppe bilden. Ihr Smartphone ist immerhin ihre Verbindung in die Heimat, das kann auch schnell zum Problem werden. Wir haben oft nur Scheinsicherheiten und eine Menge Vorurteile, es muss auf diesem Gebiet noch viel mehr geforscht werden.

Ich hätte jetzt ja gedacht, dass vor allem junge Frauen betroffen sind, die den ganzen Tag auf Facebook und Instagram rumhängen…

Von den Zahlen her sind bis jetzt keine Geschlechtsunterschiede zwischen den Betroffenen zu beobachten. Interessanterweise haben wir aber festgestellt, dass sich neun Mal mehr Männer in die Beratungs- und Behandlungszentren begeben als Frauen. Nur eine von zehn behandelten Personen ist weiblich, obwohl genau so viele Männer wie Frauen betroffen sind. Warum ist das so? Bekäme ich dafür Forschungsmittel, würde ich das sofort erforschen. Warum werden die nicht behandelt oder lassen sich nicht behandeln? Wollen die nicht? Ist die Sucht bei Ihnen weniger problematisch? Bemerken sie sie nicht? Stimmt etwas mit unseren Fragebögen nicht?

Ist jetzt zwar ein bisschen simpel gedacht, aber meine Theorie wäre, dass ein Typ, der von morgens bis abends im Keller Dungeons and Dragons spielt, seinen Therapiebedarf schneller erkennt, weil er deutlicher ist. Oder eben seine Eltern. Ein Instagram-süchtiges Mädchen hingegen denkt sich vielleicht nur: Aber die anderen machen es doch genauso! Und die Eltern denken sich vielleicht: Naja, die neue Generation halt.

Da könnte etwas dran sein. Ich vermute übrigens, dass die Social Media-Sucht ein weibliches Phänomen sein könnte. Aber auch das müsste man erforschen.

Wieso glauben Sie das?

Ich kann mich da, wie gesagt, im Moment nur auf meine persönliche Annahme berufen, aber es könnte sein, dass Frauen sich sehr viel stärker austauschen und präsentieren wollen, als Männer. Und deshalb anfälliger sind für Social-Media-Abhängigkeit.

Was für Möglichkeiten gibt es in Deutschland grundsätzlich, sich mit der Diagnose Internetsucht behandeln zu lassen?

Das fängt an bei der Onlineaufklärung wie zum Beispiel auf unserer Website oder Onlineberatung (wie auf OASIS), und geht weiter mit der Vermittlung an Therapeuten und Suchtberatungsstellen. Dann gibt es Fachambulanzen in den größeren Städten, oder auf Spiel- und Mediensucht spezialisierte Kliniken. Was leider noch problematisch ist, ist die klassische Behandlung bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten. Einige weisen eine Behandlung ab mit der Begründung, Suchtbehandlungen fielen nicht in ihr Tätigkeitsfeld, die Leute sollten erst kommen, wenn sie abstinent seien. Das hängt mit gewissen therapeutischen Gesetzgebungen zusammen, aber ich halte es für ein Problem. Denn Internetsucht ist eben keine Drogensucht, sondern könnte als Verhaltensproblematik auch beim niedergelassenen Verhaltenstherapeuten gut aufgehoben sein.