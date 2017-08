Lesbische Mädchen, vermisst ihr einen Penis?

Hallo Jungs,

diese phallozentrische Weltsicht kenne ich nur zu gut. Ich musste mir schon häufiger anhören, dass ich einfach „noch nie richtig gebumst wurde“ und deswegen jetzt lesbisch sei. Oder, dass der Mann, der es getan hat, einfach einen zu kleinen Penis hatte. Einmal hat ein Typ versucht, mich anzumachen. Nachdem ich ihm freundlich erklärt hatte, dass ich kein Interesse habe, wurde er etwas aggressiv und warf mir obenstehende Worte an den Kopf.

Und ich fragte mich: Wieso gilt man eigentlich erst als gebumst und befriedigt, wenn ein Penis im Spiel war?!

Ich hatte schon Sex mit Männern. Der war gut, aber nicht der Sex, der mich glücklich macht. Bei Frauen fehlt mir hingegen nichts. Dauerpenetration ist kein Garant für einen Orgasmus. Und penetrieren können wir Frauen genauso wie Männer – mit den Fingern und der Zunge. Es gibt außerdem Frauen, die stehen gar nicht auf vaginale Penetration. Egal ob hetero oder homo. Sie empfinden dabei keine Lust oder haben sogar Schmerzen. Um eure Frage also zu beantworten: Nein, ich brauche keinen Penis um befriedigt zu werden.

Die Frage nach dem aktiven Part ist eine andere. Viele Paare gehen in einen Sex-Shop, um sich Spielzeug zu kaufen. Das heißt aber nicht gleich, dass einer von beiden unglücklich ist, sondern nur, dass das Paar etwas Neues ausprobieren möchte. So ein Umschnallpimmel muss also nicht nur in lesbischen Beziehungen mit im Bett landen. Vielleicht findet eine Frau den Penis ihres Partners zu klein und beide probieren so einen mal aus, oder der Mann möchte penetriert werden.

Ich selbst habe so ein Ding tatsächlich auch vor Jahren mit einer Ex-Freundin ausprobiert. War witzig. Sieht halt nur behämmert aus, mit einem Plastikschwanz rumzulaufen und die Freundin durch die Wohnung zu jagen. Da habe ich relativ schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Ich will Sex haben und keinen Lachkrampf.

Warum ich es ausprobiert habe, kann ich gar nicht mehr genau sagen. An dieser Stelle möchte ich auch nicht einfach irgendetwas erfinden. Aber euch fällt sicher ein guter Grund ein. Höhö.

Eure lesbischen Mädchen

