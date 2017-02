Schwule Jungs, fühlt ihr euch in Deutschland immer sicher?

Wie ich auf diese Frage komme? Vor zwei Wochen kam eine Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes raus, Ergebnis: Rund 83 Prozent der Deutschen befürworten die Ehe für alle. 2006 waren es noch etwa 65 Prozent. Das klingt erst mal super. Aber: Ein Viertel der Befragten gab an, möglichst wenig mit Homosexualität in Berührung kommen zu wollen. Die Tendenz zu mehr Toleranz ist klar da, aber trotzdem klingt das so, als wären Homosexuelle in der Öffentlichkeit nicht bei allen akzeptiert. Der Spartacus Gay Travel Index –ein schwuler Reiseführer, der die Sicherhereit für Homosexuelle in verschiedenen Ländern bewertet – listet Deutschland vergangenes Jahr an Platz 16 auf. Das ist kein mega toller Platz, aber er ist okay. Heißt unter anderem: Es ist vergleichsweise sicher für Schwule in Deutschland.

Aber meiner Erfahrung nach sehe ich nur sehr wenige schwule und lesbische Pärchen auf den Straßen, die sich küssen, oder Arm in Arm rumschlendern. Und in Kombination mit dem Wissen aus der zitierten Studie und des Travel Index' frage ich mich, ob das vielleicht auch was damit zu tun hat, dass ihr dieses Wissen auch habt – aber aus direkter Erfahrung und nicht aus einer Studie. Ob ihr also die Blicke erwartet und ihnen vorbeugt, indem ihr der Öffentlichkeit nichts zeigt, was die "nicht normal" fände. Vielleicht ist es ja auch schon seltsam, wenn wir Heteros da überhaupt drüber nachdenken – und es damit ja auch schon zu etwas „Exotischem“ machen, zu etwas, was nicht der „Norm“ entspricht. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Sagt ihr es uns doch bitte: Sind wir damit – unabsichtlich – auch schon Teil des Problems?

Und ist es doch immer noch seltsam für Euch, euch öffentlich als Pärchen zu verhalten? Gibt es trotz aller Offenheit und Toleranz Gegenden, in denen ihr ein besonders mulmiges Gefühl habt? Falls ja, sind das dann eher die Kleinstädte mit dem Fußballverein, in dem der Trainer einen schimpft, wenn einer einen „schwulen Pass“ gespielt hat, und mit der einen Kneipe, in der nach fünf Bier immer noch Schwule mit so einer übertrieben Pseudo-Frauenstimme nachgemacht werden? Oder vielleicht eher die Teile von Städten, in denen viele Menschen leben, die aus Ländern stammen, in denen Homosexuelle nicht gleichgestellt sind? Scannt ihr, wenn ihr in einer fremden Stadt am Hauptbahnhof ankommt, erst mal die Lage und überlegt, ob ihr hier Blicke ernten werdet oder nicht? Gibt es gar Situationen, in denen ihr Angst habt, angegriffen zu werden? Im Bierzelt zum Beispiel? Oder im Fußballstadion?

Und wie geht ihr damit um? Meidet ihr die Viertel, wenn ihr als Pärchen unterwegs seid? Zieht ihr alle weg aus Kleinstädten? Geht ihr nicht ins Bierzelt? Fühlt sich das dann als Niederlage an? Oder als Befreiung?

Sorry, falls da jetzt vielleicht arg viele naive Fragen dabei sind. Aber interessieren würde es uns ja schon.

Eure Hetero-Jungs