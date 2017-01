Mädchen, wollt ihr keine toughen Frauen sein?

Für uns ist das Toughness-Kompliment nämlich nicht giftig. Wenn wir sagen, dass ihr tough seid, spricht aus uns Bewunderung. Dafür, dass ihr wisst, was ihr wollt und könnt, und es auch zeigt und durchsetzt. Dafür, dass ihr euer Leben anpackt und fest in der Hand haltet – auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Vom Umzugskarton, den ihr schleppt, bis zur Konferenz, in der ihr sagt, was ihr denkt, und euch durchsetzt. Der Satz mit der Toughness, der ist kein Giftcocktail, sondern eher eine ehrliche Halbe Bier.

Und, das sei hier gleich betont, wir bewundern die Toughen unter euch nicht, weil wir der Meinung sind, dass Frauen generell schwach sind und man deshalb unbedingt hervorheben muss, wenn mal eine heraussticht aus diesem Luschenhaufen. Nein, die meisten Jungs, die ich kenne, sind mittlerweile aufgeklärt genug, um zu wissen, dass es in beiden Geschlechtern stärkere und schwächere Charaktere gibt. Und diese Stärke können wir geschlechtsneutral bewundern.

Anscheinend ist die Sache aber trotzdem komplizierter. Denn bei euch scheint dieses Kompliment anders anzukommen, als wir es meinen. Und deshalb drängt sich die Frage auf: Warum? Liegt es daran, dass es mehr Jungs gibt, die euch mit dem Attribut “tough” eins reinwürgen wollen, als mir lieb ist? Oder daran, dass ihr Männern unterstellt, euch mit so einem Spruch herabwürdigen zu wollen. Dass ihr also bei all dem Sexismus-Scheiß, der euch leider immer noch begegnet in eurem Leben, auch dort Sexismus vermutet, wo keiner ist?

Dazu noch eine Vermutung: Der giftige Beigeschmack des Toughness-Lobs ist ja auch ein Resultat aus der Umgebung, in der es fällt. Es schmeckt ja auch nicht jeder Drink überall gleich gut. Ich kann mir deshalb vorstellen, dass man in einer Gesellschaft, wo Frauen in Chefetagen eine Seltenheit sind und noch schief angeschaut werden, wenn sie Ehrgeiz und Durchsetzungsvermögen zeigen, ein Toughness-Kompliment nicht so gerne hört. Wenn wir also schon beim Thema sind, könnt ihr das vielleicht gleich auch beantworten: Wie sehr seid ihr eigentlich darauf bedacht, nicht zu hart oder zu soft rüberzukommen? Und welche Rolle spielt das, wenn wir euch “tough” nennen?

Mit Bitte um eine toughe Antwort,

Eure Jungs

Die Mädchenantwort: