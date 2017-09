Mädchen, warum spielt ihr nie Karten?

Liebe Jungs,

ahh, die berühmten exklusiven Herren-Poker-Skat-Schafkopf-Runden, um die sich allerlei Mythen ranken, weil so selten von ihnen erzählt wird: Man stellt sich sofort eine Runde Zigarren rauchender Typen mit Hut unter einem sehr niedrig gehängten Lampenschirm rund um einen mit grünem Filz belegtem Tisch vor, die mit finsterer Miene eine Karte nach der anderen auf den Tisch hämmern, bis einer sagt „Schachmatt“ oder was man da halt so sagt, wenn man vier Richtige hat.

Wenn man dann doch ein bisschen hartnäckiger nachfragt, erfährt man allerdings irgendwann, dass die Mitglieder in der Regel nur deshalb so einsilbig sind, weil einfach nicht viel passiert ist. Außer dass zirka 12,95 Euro den Besitzer gewechselt haben, mit den immer gleichen zehn Uralt-Sprüchen, ein paar harmlosen Zoten und jeder Menge Schnaps der Marke „Muss jetzt dann auch mal weg“. Und zwar in der Ikea-Küche von Holger und Tini, die an diesem Abend mit „den Mädels“ in der Therme Erding einen auf Wellness gemacht haben.

Ich finde das wirklich überhaupt nicht schlimm, ich finde es sogar sehr gut, wenn Menschen sich treffen und etwas zusammen machen, statt immer nur daheim irgendwelche Serien wegzuglotzen. Und Spielen ist ein durchaus ehrenwertes Hobby. Für mich wäre es jetzt nichts - es käme mir einfach nicht in den Sinn, mich „spielerisch“ mit meinen Freunden zu messen und sie dabei ebenfalls „spielerisch“ mit Kraftausdrücken zu belegen und im Fall meines Sieges mich „spielerisch“ darüber zu freuen, sie besiegt zu haben. Ich finde es ehrlich gesagt schöner, mich mit meinen Freunden zu treffen, um es nett miteinander zu haben.

Seit ich erwachsen bin und meine Freunde nicht in der Schule oder in der Uni treffe, muss ich mich verabreden. Das funktioniert mal besser und mal schlechter. Mit einigen habe ich feststehende Treffen, mit anderen eine unausgesprochene Abmachung, dass wir uns mindestens alle zwei Wochen sehen müssen, weil wir sonst zu große Sehnsucht nacheinander bekommen. Bei anderen gibt es wiederum das Übereinkommen, dass auch mal einige Wochen ins Land ziehen können, bevor wir uns wiedersehen, weil wir diese Regelmäßigkeit nicht unbedingt brauchen in unserer Beziehung. Doch bei all diesen Treffen gibt es eine Konstante: wir quatschen, reden, labern, erzählen einander. Aus unserem Leben, von unseren Erfahrungen, dem Kinofilm, der so beknackt war und wie sich gerade die Beziehung zu dem jeweiligen Herzensmenschen gestaltet.