Ein Supermarkt für Krummes und Abgelaufenes

Am Samstag wurde in Köln-Ehrenfeld mit "The Good Food" der erste Supermarkt ausschließlich für aussortierte Produkte eröffnet. Gründerin Nicole Klaski und ihr Team hatten zuvor bereits das Konzept an einem Marktstand und in zwei Pop-up-Stores erprobt. Am Telefon erzählt sie, wie genau das mit der "Liebe auf den zweiten Blick" funktioniert:

JETZT: Woher bekommt ihr die Lebensmittel, die man bei „The Good Food“ kaufen kann?

Nicole: Wir fahren regelmäßig zu Bauern, bei denen wir „nachernten“ dürfen. Das heißt, der Bauer hat sein Gemüse bereits geerntet, musste allerdings einiges stehen lassen. Weil er bereits wusste, dass er das er auf dem normalen Markt nicht verkauft bekommt. Entweder, weil die Ware zu klein, groß oder krumm ist, oder weil es eine Überproduktion gab. Da hat er zum Beispiel so viele Salatköpfe, dass eh klar ist, dass die nicht alle einen Käufer finden werden, also werden sie gar nicht erst geerntet. Außerdem verkaufen wir Backwaren vom Vortag und abgepackte Waren, bei denen bereits das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten wurde oder die nur noch eine kurze Restlaufzeit haben.