Ein Abend mit dem Prediger des „I bims“

Auf die Bühne kommt ein sichtlich überwältigter Willy Nachdenklich, der vor lauter Freude über den vollen Saal immer wieder ekstatisch das Wiener Allround-Wort „Leiwand“ raushaut. Punkt für ihn: Die Wiener lieben es, wenn Bayern ihren Slang unsanft plagiieren. Satte drei Stunden liest Willy aus seiner Sammlung von 18 Kurzgeschichten vor – von Alltagsgeschichten übers Schlafengehen als Teenie, trist-trostlosen Figuren à la RTLII bis hin zu Auszügen aus der Gedankenwelt des „Jogi Löb“ ist wirklich viel dabei. Und natürlich wirklich viel guter Blödsinn. Das sagt der 1stein des Vong auch selbst: „Das ist so blöd, das fällt einem jetzt beim Lesen erst auf“, lacht Willy nach einem flachen Joke.

Abgesehen von der offensichtlichen Verarsche der RTL-Klientel – von der ich mir ja wie gesagt vorgenommen hatte, ihr superkritisch gegenüber zu stehen – hat Willy tatsächlich auch Wortwitze anzubieten, die ohne vong irgendwie lustig sind: „Tage kamen mir wie Minuten vor, obwohl sich alles gerade nicht mal in einem Bruchteil einer Sekunde abspielte“, „die Stecknadel im Heuhaufen fallen hören“ und andere Verballhornungen gängiger Sager sind zwar flach, aber eben so flach, dass sie wieder gut sind. Überprüfen lässt sich das ganz einfach: Jede Geschichte im Buch ist einmal in Vong-Sprache und einmal ohne augenschmerzende Grammatikfehler abgedruckt.

Zwischen dem geballten Arsenal an Schenkelklopfern dringt im Laufe des Abends auch immer stärker politische Kritik und Gesellschaftssatire durch. Eine Szene Carlos hat tatsächlich das Zeug zu einem Stimmungsbild auf unsere heutige Situation, natürlich immer hart vorbeischrammend an politischer Unkorrektheit. Die fiktive Mittvierzigerin Gisela Stöckelmeier, die zu einer AfD-Veranstaltung geht und zwischen ihrem Partei-Fantum und ihrem dunkelhäutigen Liebhaber schwankt.

Das Politische ist Willy selbst auch wichtig: „Das will ich schon auch reinbringen. Nicht unbedingt ständig, aber ab und zu.“ Mit kreischend fehlerhaften Worten karikiert der Vong-Poet in seinen Texten aber alles Mögliche, was sich zwischen Politik und Katzenvideos tummelt, wie zum Beispiel den bedeutungsschwangeren, aber eigentlich redundanten Text „Geboren, um zu leben“ von Unheilig, über den Gisela in einer Kurzgeschichte sinniert: „Geboren, um zu leben war ihr gemeinsames Lied. Geboren, um zu leben – der Graf hatte recht, weil man ja direkt ins Leben hineingeboren wurde.“

Und neben viel Blödelei macht das sogenannte Vongolisch und auch die Tatsache, dass wir uns darüber lustig machen, ganz versteckt vielleicht sogar eine kleine Aussage darüber, in welchem Spannungsfeld wir uns auf Social Media und generell bewegen: der Schere zwischen leicht überheblichem Bildungsbürgertum und schonungsloser RTL-Kultur, die durch zynisches Belächeln einerseits und wütende Hassparolen andererseits immer stärker auseinanderklafft. Oder vielleicht versuche ich damit auch nur zu rechtfertigen, dass ich es insgeheim doch saukomisch finde.

Willy sieht sich jedenfalls klar als Urvater des Vong, obwohl ihm die graue Facebook-Eminenz H1 (Heinz) versucht hat, das streitig zu machen. „Die zwei Studenten, die hinter H1 stecken, haben am Anfang eins zu eins meine Sprüche auf ihr Layout draufgemacht“, erzählt Willy. „Da habe ich ja so nichts dagegen, aber als ich sie gebeten habe, mich wenigstens darauf zu verlinken, haben sie mich blockiert. Irgendwann haben sie mich dann angeschrieben und meinten, sie klauen nichts mehr von mir.“ Es geht also in Sachen Copyright ganz schön ab im Vong-Universum. Das „I bims“, das seit Freitag stellvertretend für unser sprachwissenschaftliches Pendant eines Autounfalls steht, hat er zwar mit groß gemacht, es stammt aber nicht von ihm: „‘I bims‘ habe ich von Money Boy. Ich habe ihn über Facebook verfolgt, wo er das teilweise in seine Sprüche hineingetan hat.“