Die großen und die kleinen Lügen unseres Lebens

Moment. Noch mal genau hingeschaut: Warum steht denn im Spiegelbild "Fake a Life" – wo doch vor dem Spiegel in Leuchtbuchstaben die Aufforderung prangt, ein Selfie zu machen? "Take A Selfie – Fake A Life": Die Aussage der Lichtinstallation dürfte in der heutigen Zeit klar sein. Selbstdarstellung im Internet ist zwar kein neues Phänomen, in unserer Gesellschaft aber sehr präsent – findet auch Camilo Matiz. Mit seinen Fotografien setzt der kolumbianische Künstler und Regisseur die zwei Seiten von Selbstwahrnehmung und Selbstdarstellung künstlerisch um. Seine Fotoserie trägt den Titel „Here Not There“ – der Dualismus klingt da bereits an.