Wie Tinder und ferngesteuerte Vibratoren unsere Liebe verändern

IV. "Bin ich der einzige? Nein!"

Auf der Webseite der Sadomasochistischen Jugendgruppe e. V. München steht ein Zitat: „Die Antwort auf die Frage „Bin ich der einzige?“ lautet grundsätzlich: nein."

Das ist das größte Potenzial der Technologie: Aufklärung. Entstigmatisierung. Solidarisierung. Technisierte Sex-Bildung – bei der Biologielehrer an 3D-Modellen der Klitoris demonstrieren können, was viel zu lange verschwiegen wurde, statt verschämt Kondome über Bananen zu ziehen – kann uns nur offener machen. Vom sexuellen Mainstream geschmähte, die sich in Foren zusammenfinden, werden stärker. Die Heteronormativität, das grundsätzliche Denken in Vater-Mutter-Kind, das Abwerten von anders gestalteter Liebe, hat es schwerer, je bunter der Diskursraum des Netzes wird. Und gleichzeitig können „konservative“ Liebesmodelle bleiben, wie sie sind. Damit erfüllt Technik nur unsere sowieso vorhandenen Wünsche. Sonst würde sie kein Geld verdienen.

Aber sie macht damit auch nichts schlechter. Die Digitalisierung führe nur schwer herbei, „was wir uns von einer romantischen Begegnung wirklich erhoffen: von einander bezaubert sein, verhext zu sein, dem anderen und seinem Charisma zu verfallen“, schrieb die israelische Soziologin Eva Illouz 2016 im Spiegel. Und beobachtete eine „Rationalisierung der Romantik“.

Kurz darauf wurde der 41jährige Niederländer Alexander Pieter Cirk in Changsha, China, in ein Krankenhaus eingeliefert. Er hatte zehn Tage am Flughafen auf seine Internetliebe Zhang gewartet. 8600 Kilometer war er von Amsterdam zu ihr geflogen. Aber sie war in einer anderen Stadt. Er wartete am Flughafen, ernährte sich nur von Instantnudeln und musste schließlich wegen körperlicher Erschöpfung behandelt werden. Wo war Zhang? Ein Fernsehsender konnte sie schließlich ausfindig machen. Sie habe ein Foto des Flugtickets von Cirk bekommen, allerdings gedacht, es handele sich um einen Scherz, sagte sie. Welcher Mann würde heute noch um die Welt fliegen für eine Frau, wenn man doch per Klick eine neue kennenlernen konnte? Der arme Circa reiste heim nach Amsterdam, ohne Zhang getroffen zu haben – und glaubt noch an ein Happy End: „Ich konnte sie nicht sehen, aber unsere Beziehung ist stärker geworden."