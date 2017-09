Jungs, warum seid ihr beim Sport so komisch zu uns?

Das schlimmste ist dabei immer das Fußballspielen. Der Horror beginnt mit dem Wählen der Teams: Natürlich schart ihr immer zunächst eure „Jungs” um euch. Wir Mädchen bleiben bis zuletzt übrig und werden dann zähneknirschend und nur sehr widerwillig den Teams zugeteilt. Im Spiel gibt es dann die, die ihren gesamten Kreisliga-Ehrgeiz zusammenraffen und zeigen wollen, was sie so drauf haben. Sie wollen so richtig ballern! Sie ziehen so hart ab, dass am Ende jemand mit einer Gehirnerschütterung vom Platz getragen werden muss oder sie bolzen einfach alles um, was ihnen in den Weg kommt.

Und dann gibt es die, die irgendwie nicht so richtig Bock haben gegen uns Mädchen zu spielen, oder sich auch einfach nicht trauen, mit uns in den Zweikampf zu gehen. Und das finden wir ziemlich uncool und verstehen auch nicht so recht warum.