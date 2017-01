Jungs, welche Mädchen-Frisur hättet ihr gerne?

Liebe Mädchen,

Ich vermute, dass wir Jungs öfter drüber nachdenken, wie es wäre, Brüste zu haben, als darüber, wie es sich mit weiblichen Haaren lebt. Ich glaube nicht, dass viele von uns schon oft wach lagen und sich fragten, was wir als Mädchen auf unseren Köpfen alles veranstalten würden.

Denn eigentlich sind wir ja ganz zufrieden, dass bei uns das Haarthema so schön unkompliziert ist. Wir bekommen ja mit, wie ihr regelmäßig vor (und nach) Friseurbesuchen mit euren Frisuren hadert. Wie euch all die schweren Bob-Pony-Entscheidungen zermürben, weil es so viele Möglichkeiten gibt, die wir nicht haben. In solchen Momenten sind wir meistens froh, dass wir beim Friseur meistens nur drei Worte brauchen: „So wie immer“.

Manchmal aber wird uns dieser Mangel an Möglichkeiten fad. Dann überlegen wir, ob es nicht doch mal eine Glatze sein sollte oder wir uns die Haare mal lang wachsen lassen sollten – und sagen nach dem Haarewaschen dann doch meistens wieder unsere drei Worte. Weil uns eine Glatze eh irgendwann droht, beziehungsweise weil es Anton Hofreiter gibt. Aber dann kann es durchaus vorkommen, dass wir unsere Gedanken schweifen lassen – was ich jetzt mal stellvertretend für alle Jungs tun werde.

Vor allem würden wir als erstes sehr lange Haare haben wollen. Die sind am weitesten von unseren Frisuren weg, wir wissen nicht, wie sie sich anfühlen und wie es sich mit ihnen lebt. Diesen Maximalgegensatz zu unseren Frisuren würden wir dann ausgiebig erkunden:

Wir würden spüren wollen, wie uns Haare auf Schulter oder Rücken fallen. Wir würden total dreiwettertaftmäßig in einem wüstenwindigen Land aus einem Flugzeug steigen und uns verführerisch zum Piloten umdrehen. Wir würden uns ausgiebig kämmen und striegeln (das stellen wir uns nämlich anstrengend und bisweilen auch schmerzhaft vor und müssten überprüfen, ob das wirklich stimmt). Wir würden einen Sonntagvormittag mit einem Handtuchturban in der Küche sitzen und Kaffee aus sehr großen Tassen ohne Henkel trinken. Wir würden Zöpfe flechten und Blumen einarbeiten und aufs Oktoberfest gehen. Wir würden uns einen Pferdeschwanz machen und zum Joggen ein Cap aufsetzen, durch dessen kleine Öffnung an der Rückseite wir den Pferdeschwanz schieben könnten. Wir würden schwimmen gehen und dabei nicht untertauchen, weil wir uns nicht wegen unserer nassen langen Haare erkälten wollen. Wir würden uns Sorgen um Spliss machen. Wir würden uns die Spitzen schneiden. Wir würden headbangen. Wir würden uns einen Dutt machen und ganz doll mit dem Kopf wackeln, um zu schauen, ob uns der Knoten da oben aus dem Gleichgewicht bringt. Wir würden einen Lockenwickler benutzen. Wir würden uns die Haare waschen und danach den Abfluss nicht saubermachen. Und ganz zum Schluss würden wir bei „Germany’s next Topmodel“ mitmachen und ganz arg weinen, wenn Heidi Klum sagt, dass wir jetzt eine Kurzhaarfrisur bekommen.