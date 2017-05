Jungs, zupft ihr euch eigentlich die Augenbrauen?

Zunächst mal glaube ich, fehlt uns ein grundsätzliches Verständnis für Brauen-Ästhetik. Wie dicht und wie gleichmäßig eine Braue sein soll, wo sie beginnen soll und wo wie dünn oder dick verlaufen soll – dafür haben wir irgendwie keine Sensoren. Theo-Waigel-Tendenzen und in die Augen kringelnden Mehrzentimeterhaaren würden wir entgegenwirken, und dass diesem Schiedsrichter, der gar keine Körperhaare hat, im Gesicht was fehlt, sehen wir schon auch. Aber alles dazwischen: Irgendwie alles nicht so wichtig. Für uns ist die Augenbraue nicht der Bilderrahmen des Gesichts, sondern dessen Regenjacke: Schon praktisch, wenn man eine hat, die gut aussieht, aber solange sie nicht total hässlich ist, reicht es, wenn sie Wasser abweisend ist.

In dieser Gleichgültigkeit fühlen wir uns ganz wohl. Das liegt vermutlich auch daran, dass das Brauenzupfen etwas eher weiblich Konnotiertes ist, vor allem im Vergleich zum, sagen wir, trimmen eines Barts. Per se ist das nicht wirklich was anderes, aber gefühlt doch sehr weit weg. Weil es für euch so ein Riesenthema ist, haben viele von uns das Gefühl, es sollte eher keines für uns sein. Ausnahme: Die Dennis-Typen und alle Jungs, die Cristiano Ronaldo nicht nur für seine Fähigkeiten am Ball, sondern auch für sein Auftreten und sein Äußeres schätzen. Vermutlich sind die Überschneidungen da auch ziemlich groß.

Wir zupfen also lieber nicht. Oder halt erst kurz bevor ihr es sonst für uns tun würdet. Und wenn wir beim Friseur sind und der fragt, ob er auch kurz unsere Augenbrauen „machen“ soll, nicken wir ihm ein möglichst gleichgültiges Okay zu. Es sei denn, wir haben auf so ein Okay schon mal die schmerzhafte Bekanntschaft mit der Fadentechnik aus der Hölle gemacht. In diesem Fall springen wir sofort auf und laufen laut schreiend und wehenden Friseurumhangs davon.

