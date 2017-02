Jungs, warum steht ihr auf dicke Karren und Sportwagen?

Und ja, ich würde – wie die meisten meiner männlichen Bekannten und Freunde – so ein Auto gerne auch ab und an fahren. Weil sich das gut anfühlt und wir Jungs das schätzen – die Fähigkeit, am Autofahren Spaß zu haben, scheint bei uns generell weiter verbreitet zu sein als bei euch.

Mein Nashorn-Auto bringt mich überall hin und es passt alles rein. Freude am Fahren – übrigens der Claim von BMW – habe ich darin noch nie verspürt. Dieses Gefühl kenne ich vor allem aus der Zeit, in der ich Praktikant in der PR-Abteilung eines großen Autoherstellers war. Da durfte ich die Wagen, die die Autojournalisten gestetet hatten, danach zum Durchchecken ins Werk fahren. Dabei lernte ich nicht nur, dass ein abgefahrener Außenspiegel sehr teuer ist, sondern auch, wie gut es sich anfühlt, beim Beschleunigen eines Sportwagens in den Sitz gedrückt zu werden und eine Kurve doppelt so schnell nehmen zu können wie mit einem Nashorn-Auto.

Du siehst: Mit Liebe zum Prolligen hat das alles nicht so viel zu tun. Ich glaube, dass die meisten von uns klassische Proll-Autos, also zum Beispiel den von dir erwähnten getunten Opel-Corsa, eher anschauen, weil sie ihn ein bisschen lächerlich finden – so wie einen übertrieben aufgepumpten Bodybuilder, so rein ästhetisch betrachtet liegen da ja dieselben Fehler vor.

Ach, und wenn wir schon bei Ästhetik sind, jetzt der letzte Punkt meiner Antwort: Ich finde es etwas seltsam, dass die Betrachtung eines Ferraris dich automatisch auf Proll-Attitüde schließen lässt. Die Gleichung Sportwageninteresse ist gleich Ego-Problem ist doch auch ein bisschen sehr einseitig, findest du nicht? Solche Autos sind doch - ganz objektiv betrachtet - einfach schöner anzuschauen als ein Opel Kombi oder ein City Bike mit Kinderanhänger und Fähnchen dran. Nicht umsonst stehen in Design-Museen wie der Pinakothek der Moderne auch Porsches und BMWs.

Brumm, Brumm,

Eure Jungs.

