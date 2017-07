Jungs, warum pfuscht ihr lieber, als einen Handwerker zu rufen?

Was dann auch direkt zur Problemstellung überleitet: Es gibt in Deutschland Handwerker. Gute und nicht so gute, teure und billige, professionelle und hobbymäßige. Auf jeden Fall jede Menge Menschen, die man anrufen kann, wenn man eine Lampe montieren, eine Gardinenstange in vier Meter Höhe anbringen oder einen neuen Küchenschrank auf 70 Zentimeter quetschen will. Und es gibt euch, die – wenn wir ganz ehrlich sind – das in 90 Prozent der Fälle alles nicht so gut können.

Die keine Ahnung haben, wie man eine Stromleitung in der Wand findet oder welches der passende Bohrmaschinenaufsatz für ein Loch in dieser extrem maroden Altbauwand ist. Und ja, auch Ikea-Küchenschränke sind meistens nicht euer Spezialgebiet. Obwohl ihr das alles wisst und es auch keine Schande ist, wollt ihr handwerkliche Arbeiten trotzdem immer selbst machen. Ihr sagt nie „Ich rufe mal eben den Herbert/die Steffi an, die machen uns das.”

Nein, in der Zeit, in der wir diesen Satz ausgesprochen hätten, habt ihr schon zur Bohrmaschine gegriffen und wundert euch, warum es auf einmal so komisch aus der Wand bröselt. Im besten Fall vertuscht ihr danach eure völlig missratene Aktion, in dem ihr den viel zu lockeren Dübel mit ein paar Streichhölzern fixiert. „Hält doch.”

Und das verstehen wir alles nicht. Also klar: Man will sich nicht immer einen Handwerker leisten, aber einen deutlich begabteren Menschen um Hilfe zu bitten, sollte ja kein Problem sein, oder? Aber ihr wollt es lieber selber machen, ergo: pfuschen und im schlimmsten Fall den Handwerker danach holen.

Warum seid ihr mit handwerklichen Sachen so seltsam? Habt ihr da eine Ehre, die wir nicht verstehen? Die besagt, dass ein Mann die Höhle in Schuss halten muss? Oder macht es euch vielleicht sogar Spaß zu pfuschen? Habt ihr eine uns unbekannte Lust am Chaos, die dann ausbricht?

Jungs, was ist das mit euch und dem Handwerk?

Eure Mädchen