Willst du mit mir wählen gehen?

Mit Demonstrationen, ganz altmodisch auf der Straße, vielleicht schon eher. Jedenfalls, wenn es um Europa geht. Pulse of Europe heißt die Bewegung, die zuletzt mehr Menschen mobilisieren konnte als jede andere der letzten Jahre. Ihr einfaches Bekenntnis: Ja zu Europa. "Nach dem Schock von Trump und Brexit wollten wir zeigen, dass wir für ein vereintes Europa einstehen müssen", sagte ihr Gründer Daniel Röder im ARD-Morgen­magazin. Seit dem 15. Januar gehen die Menschen in vielen Städten Europas dafür auf die Straße. Erst jeden Sonntag, dann jeden ersten Sonntag im Monat. Als Test hatte Röder eine Mail an seinen Freundeskreis geschrieben. 200 kamen. Also organisierten er, seine Frau und ein paar Helfer Handzettel, Facebook-Gruppen, Sound­anlagen. Die Bewegung wuchs. Bis irgendwann 30 000 in ganz ­Europa kamen.

Pulse of Europe ist nicht speziell jung. Röder selbst ist 44, "alle Altersgruppen und Milieus sind dabei". Aber Europa, das scheint schon ein junges Thema zu sein. Im Beitrag des Morgenmagazins kommen überwiegend junge Demonstranten zu Wort. "Europa darf man doch nicht einfach so aufgeben", sagt eine. Wie wichtig diese Union gerade für diejenigen ist, die damit aufgewachsen sind und sie deshalb vielleicht für selbstverständlich halten, formulierte Entertainer Klaas Heufer-Umlauf in einer Talkshow: "Jetzt ist die beste Zeit, einen Pulse of Europe und überhaupt eine europäische Identität zu entwickeln … Wenn wir aber Europa kaputt machen, sind wir die dümmste Generation, die je gelebt hat." Mindestens bis zur Bundestagswahl wollen Röder und die ­anderen also für Europa Flagge zeigen. Ein so großes gemein­sames Ziel, eine bekannte "Marke" mit dem EU-Banner, das zieht. Pulse of Europe hat ein "Dafür". Aber wie gut funktioniert ein ­"Dagegen", ein gemeinsames Feindbild?

Kleiner Fünf hat eine Zahl im Auge: Die AfD soll bei den Bundestagswahlen am 24. September weniger als fünf Prozent der Stimmen bekommen. Also nicht in den Bundestag einziehen. Aber ist das Arbeiten gegen eine Partei ein gutes Ziel für eine Bewegung? Ja, findet Paulina Fröhlich, 25. "Der Einzug in den Bundestag würde bedeuten, dass die AfD noch mehr Aufmerksamkeit, vor allem aber Geld und institutionelle Hilfe bekommt", sagt sie. Und gleichzeitig würden sich viele Menschen zurecht noch unwohler fühlen, "weil eine Partei, die beispielsweise deren Sexualität oder Religion diskriminiert, im Hohen Haus der Bundesrepublik sitzt." Die Grenze des Sagbaren würde sich weiter verschieben. Menschenfeindlichkeit würde salonfähig.