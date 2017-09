Man kann sich das Ganze natürlich schönreden und sagen, dass Satire ein wichtiger Katalysator in der politischen Problembewältigung sei (ist sie), und dass die Regierenden erst durch den selbstironischen Approach so weit vermenschlicht würden, dass man sich auf abstrakter Ebene mit ihnen als demokratische Vertrauenssprecher befassen könne (werden sie und kann man). Aber eigentlich ist es Entertainment. Satire ist Entertainment, jetzt ist Entertainment, Demokratie ist Entertainment. Den Applaus dafür gibt es in der Wahlkabine mit einem Kreuzchen. ­Alles, was übers Funktionieren hinausgeht, ist Entertainment. Und das ist gar nicht mal so schlimm.

Als Hamburg im Juli brannte, war ich in New York. Zwei Wochen Hipster-de-luxe-Treatment mit Smoothies, Craft Beer und Bagels. Das Geile an New York ist, dass du so sehr im Geschehen steckst, dass dir plötzlich ganz offen jeder egal wird, der nicht du oder die Person, mit der du gerade Sex hast, ist. Großstädte schaffen das: Der Einzelne weiß zwar, wie austauschbar er ist, fühlt sich aber trotzdem als wichtiger Teil von etwas Riesigem und daher ­unersetzlich. Have fun, otherwise the terrorists win!