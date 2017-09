Europas linker Rand

Wie auch die 2014 gegründete Podemos-Partei ist Barcelona en Comú ein Kind der Anti-Austeritäts-Proteste der 15M-Bewegung von 2011 und 2012. Fern von den traditionellen Volksparteien, der konservativen PP und der sozialistischen PSOE, entstand hier auf den besetzten öffentlichen Plätzen der Großstädte ein neues Verständnis von Basisdemokratie, das sich über die Besetzungen hinaus in Initiativen und lokalen Gruppen fortsetzte. „Zu Beginn der Krise dachten wir noch: Das wird böse enden, Spanien hätte ohne Frage auch nach weit rechts abdriften können“, sagt Pin, die in ihrem riesigen Büro auf den ersten Blick noch etwas verloren wirkt. Die 15M-Bewegung habe es aber geschafft, den Frust der Menschen nicht in destruktivem Fremdenhass verenden zu lassen, sondern den Fokus auf die ihrer Meinung nach tatsächlich Verantwortlichen zu legen: die eingerosteten Institutionen, eigensinnige Politiker, Banker, Geschäftsmänner.

Pin selbst hat sich damals, wie auch die jetzige Bürgermeisterin Ada Colau, gegen die von Banken veranlassten Zwangsräumungen eingesetzt. „Irgendwann haben wir gemerkt, dass wir unsere Anliegen mit direkten Aktionen, Verhandlungen mit den Banken oder Unterschriftensammlungen einfach nicht durchsetzen können. Uns wurde klar: Wenn wir tatsächlich etwas ändern wollen, müssen wir in die Institutionen selbst.“

Nur ein knappes Jahr vor der Kommunalwahl stellte sich die Bürgerplattform in den Räumlichkeiten einer Schule der Öffentlichkeit vor, damals noch ohne echtes Wahlprogramm. Um den Wunsch nach Veränderung zu „testen“, sammelten die Aktivisten für ein erstes Manifest 30000 Unterschriften und traten danach in Verhandlungen anderen Parteien und Gruppen, um möglichst viele Stimmen auf der Plattform zu vereinen. „Wir wollten endlich dem Klischee entgegentreten, dass Linke sich immer zerstreiten und spalten müssen“, sagt Pin.

"Das ist linke Politik, aber eben viel näher am Alltag der Menschen und ohne den abgehobenen Klassenkampf-Pathos."

Solange eine Partei, Intitiative oder Nachbarschaftsgruppe dem von der Plattform festgelegten „ethischen Code“ und den grundlegenden Ideen des Manifests zustimmte, konnte sie Teil der Plattform werden. Der ethische Code soll die Transparenz, Rechenschaftspflicht und vorgeschriebene Rotationen innerhalb der Plattform regeln. „Die 15M-Bewegung hatte auch immer diesen Hacker-Spirit der ‚distributed work‘, wir wollen eine Bewegung ohne zentralen Ort und ohne zentrale Ideologie sein.“ In jedem Viertel Barcelonas gibt es nun regelmäßige Asembleas, offene Diskussionsrunden über Probleme im Viertel. Dazu noch themenspezifische Runden, zu Wohnungsbau, Tourismus oder historischem Bauerbe.

Dieser Ansatz setze Barcelona en Comú auch von der klassischen Linken ab, findet Pin. „Natürlich sind wir im Kern links, auch wenn wir uns das nicht auf die Fahnen schreiben: In meinem Bezirk kämpfe ich für Sozialwohnungen, gegen die Investoren, für das Recht auf einen non-kommerziellen öffentlichen Raum. Das ist linke Politik, aber eben viel näher am Alltag der Menschen und ohne den abgehobenen Klassenkampf-Pathos.“

Und was sind die konkreten Pläne? Pin holt aus, fragt „wie viel Zeit hast du?“ Bereits beschlossen: Keine neuen Hotels in der Altstadt, die Einrichtung von „Schutzzonen“ in denen die ursprüngliche Nachbarschafts-Struktur erhalten bleiben soll. Dazu autofreie Blocks, harte Verhandlungen mit AirBnB und anderen Unternehmen, die im Zweifelsfall vollständig aus Barcelona verbannt werden sollen. Im Rathaus selbst eine Reform der Institutionen, ein Korruptions-Kummerkasten, mehr Transparenz, weniger Vetternwirtschaft. Und auch wenn ihre Vorstellungen einer anderen Stadt noch oft nach Revolutions-Zukunftsmusik klingen: Die Aktivstin Pin ist nun Stadträtin, sie kann sie tatsächlich umsetzen.

Auch deshalb bekämen sie und ihre Kolleginnen regelmäßig zu spüren, wie unerwünscht Barcelona en Comú bei den altgedienten Stadtpolitikern sei: „Die meinen, dass wir hier einfach nicht sitzen sollten und geben uns mit jedem Blick zu spüren: Dieser Ort ist nicht für euch gemacht. Ihr seid zu jung, zu idealistisch, zu weiblich.“ Bei einer der ersten Sitzungen sei sie anstatt per Handschlag mit einem Kuss auf die Stirn begrüßt worden, „wie ein Kind“.

Trotz der Widerstände ist Pin überzeugt, dass das Modell von Barcelona en Comú ein Vorbild sein kann – und zwar für ganz Europa. „Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Städte. Wir brauchen Menschen, die ihre Stadt selbst in die Hand nehmen und vor Ort an den Problemen der Menschen ansetzen.“ Ihre Utopie für Europa: Ein Netzwerk von „rebel cities“, regiert von linken Plattformen, die untereinander ihr Wissen austauschen. In Spanien funktioniere das bereits, man stehe im regen Austausch mit artverwandten Initiativen in Madrid, Zaragossa, Valencia, Santiago oder Tarragona. Warum sollten nicht auch Berlin, München und Hamburg dazustoßen? „Die Probleme und Lebenswelten sind schließlich überall sehr ähnlich. Ein Berliner mit einem Einwohner Barcelonas oder Lissabons womöglich mehr gemein, als mit seinen Landsleuten in den umliegenden Bundesländern“, meint Pin.