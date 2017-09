Stille Macht

Dabei muss es noch nicht mal gefährlich sein, es reicht schon, dass Unüberlegtes peinlich werden kann. Edmund Stoiber etwa hätte es nicht geschadet, wenn er während seiner Transrapid-Rede irgendwann den Stecker gezogen hätte. Umgekehrt wirken Politiker meist souverän, wenn sie sich zurückhalten. Wie der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann während eines Fernsehinterviews 2014. Russland hatte gerade die Krim annektiert, was denn seine Meinung dazu sei? "Das Thema ist schwierig genug, das muss die Bundesregierung machen. Wenn jetzt jeder der 16 Ministerpräside’nten auch noch seinen Kommentar dazu abgibt, wäre das nicht ganz angemessen."

Dass sich jemand zum Nichts-Sagen bekennt, ist selten, egal ob in der Politik oder in der Kneipe. Liegt möglicherweise auch daran, dass wir das Stillhalten nicht mehr wirklich trainieren. "Wir leben in einem Jahrhundert, in dem kaum mehr Pausen gemacht werden", sagt der Psychologe Greve. "Um uns herum läuft immer ­irgendein Geräusch, irgendeine Information." Info-Screens in der U-Bahn, Meldungen auf dem Smartphone, Einblendungen während Fußballübertragungen: Alles quäkt und quasselt. Vor allem bei uns, sagt Greve: "In anderen Kulturen werden sehr viel mehr Pausen gemacht. Nomaden in der Wüste schweigen oft den ganzen Tag, weil das Reden viel Flüssigkeit kostet."

Nur: Wie trainiert man Pausen? Die Wissenschaft hat dafür kein Rezept parat, Werner Greve kann nur aus persönlicher Erfahrung sprechen: "Am meisten hilft es, das selbst hartnäckig nicht zu tun. Also nicht jede Pause mit irgendeinem Quatsch zu füllen." ­Werde ich in der nächsten Kneipenrunde ausprobieren. Ich übe schon mal, darum: Schluss jetzt.

