Das digitale Ohr

Was für meine Generation eine besondere Herausforderung ist: Die meisten Menschen in meinem Alter führen politische Diskussionen nicht am Bartresen – sondern vor allem in Threads, bei Facebook und in Kommentarspalten. "Online sehe ich öfter billige Schlagabtausche als echte Diskussionen", sagt Christian Lippmann.

Wie kriegen wir das also besser hin? Erstmal, sagt Lippmann, müsse man klären, ob eine Diskussionen überhaupt möglich ist. Also ob der Gesprächspartner einen wirklich verstehen oder nur provozieren will. Und ob man gerade selbst die Ruhe und die innere Größe dazu hat, sich auf diese Person einzulassen. Nur dann sollte man ein Gespräch beginnen. "Als erster Schritt hilft es oft, die Position des Gegenübers zusammenzufassen", rät Lippmann. So könne man vermeiden, dass man aneinander vorbeiredet. Schritt zwei: "Klären, um welches Anliegen es dem Gesprächspartner eigentlich geht." Auch wenn ich die Position der Krankenschwester problematisch fand, hätte ich fragen können: "Habe ich richtig verstanden, dass du über Sicherheit reden möchtest?" Dann hätte ich vielleicht auch die Gelegenheit dazu gehabt, meine Statistik auszupacken. Oft helfe es auch, von der Sach- auf Beziehungsebene zu wechseln und herauszufinden, was hinter einer Aussage steckt, sagt Lippmann. "Man könnte fragen: Wo kommt diese Angst her? Hast du so etwas selbst erfahren?"

"Das wichtigste ist, nicht zu übereilt reagieren", sagt Tanja Laub. "Zu oft hauen wir in die Tasten, bevor wir die Nachricht zu Hälfte gelesen haben." Laub hat in ihren zehn Jahren als Community-Managerin und Social-Media-Beraterin hunderte Streitigkeiten in unterschiedlichsten Foren geschlichtet, zum Beispiel bei der Koch-Community auf kochbar.de. "Das hört sich harmlos an. Aber man wird sich wundern, wie sich gestandene Hausfrauen über ein Bolognese-Rezept in die Haare kriegen können", sagt sie. Übereiltes Reagieren ist eine online-typische Krankheit: Im persönlichen Gespräch lässt man sein Gegenüber eher ausreden, das gebietet schon die Höflichkeit. Da sitzt ein Mensch, den man unterbrechen müsste, das fällt nicht jedem leicht. Online merkt das Gegenüber aber gar nicht, ob ich seine Argumente zu Ende lese. Die Hemmschwelle, schon nach dem ersten gelesenen Satz zurückzuschlagen, ist wesentlich niedriger.