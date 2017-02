74-Jähriger verteilt in Kirche Haschkekse an die Gläubigen

Beim Backen passiert ja eigentlich immer irgendetwas, das so nicht beabsichtigt war: Mal fehlt das Backpulver, mal die Zitrone, mal verwechselt man Zucker mit Salz. Aber ob dem 74-jährigen Brian Jones auch nur ein leichtsinniger Fehler beim Backprozess unterlaufen ist, wie er selbst behauptet?

Salzig schmeckten jedenfalls auch die Kekse, die er vergangenen Mai in einer katholischen Kirche in Indiana an die Gläubigen verteilte. Zumindest, wenn man den Aussagen der Menschen, die sie gegessen haben, glaubt. Dass das anscheinend nicht die einzige Merkwürdigkeit an dem Gebäck war, zeigt sich auch daran, dass die Geschmacksbeschreibungen im Krankenhaus abgefragt wurden. Die sechs Gläubigen - der Jüngste zwölf, der Älteste 70 Jahre alt - waren mit Symptomen wie Paranoia, Übelkeit, Energielosigkeit und hohem Blutdruck eingeliefert worden. Kurz: sie waren high.