Apple macht jetzt Reality TV

Zugegeben, man könnte meinen, Apple hätte besseres zu tun. Endlich mal gescheite iPhone-Akkus bauen. Oder seine MacBooks weniger teuer und mit sinnvolleren Funktionen vertreiben. Aber gut: Apple macht stattdessen jetzt erst mal ernst, was seine TV-Pläne angeht. Auf der Code-Media-Konferenz, einem Treffen von Programmierern und Techies, kündigte Apples Content-Chef Eddy Cue gestern an, ein neues Format zu launchen. Sowas wie "Die Höhle des Löwen" für App-Erfinder. Auf Apple Music soll bald "Planet of the Apps" starten - wo die Jury aus Jessica Alba, Gwyneth Paltrow und Will.i.am. Entwickler und deren Ideen bewertet.