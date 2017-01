Mehr als eine Million Plastik-Bällchen auf einer Fläche von 60 mal 23 Metern - beim Sydney Festival, einem Kultur-Event, steht gerade das größte Bällebad der Welt. Das New Yorker Kunstkollektiv "Snarkitecture" hatte seine Installation schon im National Building Museum in Washington D.C. und in der Amalie Arena in Florida präsentiert. Doch nirgends scheint es bislang so begeistert empfangen worden sein, wie in Australien. Fotos und Videos mit und aus "The Beach" sammeln auf Instagram gerade tausende Likes.