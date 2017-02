Disney-Tochter schmeißt Pewdiepie raus

Felix Kjellberg, so heißt er in echt, postete seit vergangenem August insgesamt neun Videos, die antisemitische Kommentare und "Witze", sowie Nazi-Bilder enthalten haben sollen, berichtet das Wall Street Journal. Die entsprechenden Videos wurden inzwischen gelöscht. Für eines davon soll Kjellberg zwei Inder bezahlt haben, die ein Schild mit der Aufschrift "Death to all Jews" präsentieren. In einem anderen tritt ein Mann als Jesus verkleidet auf, der sagt "Hitler hat nichts falsch gemacht." Weitere Videos enthielten wohl Hakenkreuze und Fotos von Hitler.

Darauf hat die Disney-Tochter "Maker Studios", eins der größten Youtube-Produktionsnetzwerke, nun reagiert. "Obwohl Felix sich eine Community damit aufgebaut hat, dass er provokativ und respektlos ist, ist er in diesem Fall entschieden zu weit gegangen. Diese Videos sind unangemessen", sagte ein Sprecherin von Maker Studios zu Forbes. "Wir haben uns deswegen dazu entschieden, unsere Zusammenarbeit mit ihm zu beenden."

Pewdiepie antwortet darauf auf seinem Tumblr. Er erklärt das "Death to all Jews"-Video so: "Ich wollte zeigen, wie verrückt die moderne Welt ist. Besonders was die online verfügbaren Dienstleistungen angeht." Deswegen habe er sich etwas besonders absurdes als Beispiel gesucht. Die beiden Inder hatte Pewdipie über den Freelancer-Dienst "Fiverr" engagiert, der ihm für den Auftrag fünf Dollar in Rechnung stellte. "In keinster Weise unterstütze ich jegliche Form von hasserfüllten Einstellungen."

Was Pewdiepie dabei aber nicht erwähnt, ist jegliche Form von Entschuldigung. Das übernahmen dafür die beiden indischen Darsteller aus dem "Death to all Jews"-Video. Sie entschuldigten sich in einem separaten Video - sie hätten keine Ahnung gehabt, was überhaupt auf dem Schild stand, das sie da so fröhlich lachend hochhalten.