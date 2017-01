Jetzt kann man Donald Trump auf Pornhub sehen

Donald Trump ist bei Wichsern offenbar ziemlich beliebt – in den Tagen nach der US-Wahl stiegen die Suchanfragen nach seinem Namen auf Pornhub um sagenhafte 874 Prozent an. Die Suchenden wurden aber bis auf ein paar wenige anspielungsreiche Videos mit schlechten Doubles ("Make America gape again") bisher wohl eher enttäuscht.

Dank des heldenhaften Nutzers "Vikent Alk"gibt es nun endlich Futter für all diejenigen, die sich perverse Handlungen des US-Präsidenten auf der Porno-Plattform gewünscht haben. Der Titel: "Rich white guy fucks the entire country all at once". (NSFW!)