takeatrump: Wie Street-Art-Künstler gegen Donald Trump protestieren

"Scheiß auf Trump!" – so könnte man die Botschaft des Artfinkster Kollektivs, einer Gruppe Street-Art-Künstler aus ganz Amerika, beschreiben. Deren neueste Aktion lässt relativ wenig Interpretationsspielraum: Mehr als 15 goldene Toiletten wurden im ganzen Land aufgestellt, unter anderem auf dem "Walk of Fame" in Hollywood – direkt neben Donald Trumps Stern. Auf den Spülkästen der Toiletten steht "Take a Trump!" in Anlehnung an die Aufforderung "Take a dump!".