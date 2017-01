Sam Barksy, der Meister-Stricker

Barksy wollte dann Kleidung stricken, die außer ihm keiner hatte. Als er die Grundlagen beherrschte, ließ er sich von einem Feature in einem Strick-Magazin der Vogue inspirieren, um seinen ersten Pullover zu stricken. Er brauchte acht Monate. Heute strickt Barksy Klamotten für sich und seine Ehefrau Deborah. "Ich wünschte, ich könnte jeden Ort an dem ich war, in Wolle festhalten", sagt Barksy. Weil das aber doch irgendwie unmöglich ist, hat er sich ein neues Ziel gesetzt: Barksy macht erst den Pulli, dann fährt er zum jeweiligen Motiv. Und lässt sich davor fotografieren.

