Spotify macht Obama ein Job-Angebot

Alles, was du für die neueste Stellen-Ausschreibung von Spotify brauchst, ist: Ein Nobelpreis, (mindestens) acht Jahre Erfahrung in der Führung einer hoch angesehenen Nation und, ah, du musst einer der größten Redner aller Zeiten sein. Harte Einstellungs-Kriterien also für die Stelle als "President of Playlists", aber wenn du sie erfüllst, darfst du dafür Ideen für neue Playlists beim Musik-Streamingdienst einbringen. Fürs Basketballspielen mit deinen Kumpels etwa, oder für das perfekte Warm-up vor einer Ansprache an die Nation. All das hat Spotify in sein Job-Angebot geschrieben, das Gründer Daniel Ek auf Twitter an Barack Obama adressierte. Dessen Regierungszeit als US-Präsident endet nämlich am 20. Januar - und noch hat er nicht verkündet, was er danach zu tun gedenkt.