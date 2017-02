Wie eine Dresdnerin nicht mehr diskutieren will

Woher der akute Hass? Die drei ausrangierten Buswracks, die der Deutsch-Syrer Manaf Halbouni auf dem Dresdner Neumarkt als Brücke zum Nahen Osten aufstellte, machen die "besorgten Bürger" der Stadt schon seit Tagen ganz kirre. Ein "Mahnmal der Schande" wäre das. Damit folgen sie dem thüringischen AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke, der kürzlich die Holocaust-Gedenkstätte in Berlin so genannt hatte. Ihren Oberbürgermeister Dirk Hilbert beschimpften aufgebrachte Dresdner bei einer Kundgebung in guter Wutbürger-Tradition als "Volksverräter". Mittlerweile steht er nach Drohungen unter Polizeischutz.

Die Stimmung scheint unrettbar verloren. Und auf Facebook beweisen manche Kommentatoren, dass die Dame keineswegs ein empörter Einzelfall ist. "Herr Dulig war da um die Menschen VORZUFÜHREN, NIEMALS UM ehrlich MIT IHNEN ZU REDEN!" schrei(b)t eine. Und bekommt dafür 195 Likes. Viele Andere halten aber dagegen: "Ich schäme mich so für meine Geburtsstadt, die sich immer als offene Kunst- und Kulturstadt gesehen hat", schreibt ein anderer.

Aufmerksamkeit ist wichtig – und in einer Mediendemokratie wie heute fast schon ein Bürgerrecht. Jeder darf wollen, dass man ihm oder ihr zuhört. Aber manche haben sich vor lauter Wut aus jedem Dialog verabschiedet. Die muss man wohl einfach schimpfen lassen. Und freundlich, aber bestimmt darauf hinweisen, wer hier mit wem nicht mehr redet. So wie Herr Dulig.