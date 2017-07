Bivsi darf zurück nach Deutschland

Die 15-jährige Bivsi Rana darf mit ihren Eltern zurück nach Duisburg, um dort die Schule zu beenden. Das wurde ihr jetzt offiziell von der deutschen Botschaft im nepalesischen Kathmandu mitgeteilt. Im Mai dieses Jahres war Bivsi aus dem Unterricht ihres Gymnasiums geholt und noch am selben Tag mit ihren Eltern in ihre „Heimat“ Nepal abgeschoben worden. Bivsi selbst hatte ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht und kannte das Herkunftsland ihrer Eltern nur aus deren Erzählungen, die Familie galt als gut integriert. Allerdings hatten die Eltern bei der Einreise 1998 einen falschen Namen angegeben.

Wahrscheinlich fiel gerade deshalb der Aufschrei über die Abschiebung besonders heftig aus: Bivsis Mitschüler hatten sich stark für ihre Rückkehr eingesetzt, woraufhin sich viele Medien und Politiker ebenfalls an die Seite der jungen Schülerin stellten. Eine Petition, die ihre Rückkehr nach Deutschland forderte, hatte innerhalb kürzester Zeit 50.000 Unterschriften bekommen.