Katharina Nocun hat sich durch alle Programme der AfD gewühlt

"Die Partei ist auch ein Sammelbecken für gescheiterte Existenzen"

Man kennt die AfD ja ursprünglich als europakritisch, seit 2015 auch als flüchtlingsfeindlich. Stehen diese prominenten Positionen auch so im Programm?

„Raus aus der EU" steht meist nur noch im Kleingedruckten. Ich habe mit einem Textanalysefilter die Worthäufigkeit von "Euro" zwischen dem Parteiprogramm zur Europawahl 2014 und dem NRW-Programm jetzt verglichen. Der Euro, Gründungsmythos der AfD, spielt eine untergeordnete Rolle. Einige Landesverbände sagen zwar: "Die Wiedereinführung der D-Mark darf kein Tabu sein." Aber die AfD setzt immer auf die aktuellen Themen auf, was halt gerade in ist. Und die Asyldebatte überlagert momentan alles.

Liegt das auch daran, dass sich bei der AfD die sammeln, die maßlos enttäuscht sind?

Ja, da sind viele Polit-Amateure. Es ist schon sehr auffällig, wie viele auf den AfD-Landeslisten mit Insolvenz zu kämpfen haben. Das geht bis zur Parteispitze in Person von Frauke Petry. Da hat man schon das Gefühl, die Partei ist auch ein Sammelbecken für gescheiterte Existenzen. Die Partei ist nur in einem Profi – im Aufstellen von Forderungen, die sie selbst nicht erfüllt. Zum Beispiel wird einerseits den Öffentlich-Rechtlichen Stimmungsmache und Parteinahme vorgeworfen. Und andererseits wird in manchen Programmen explizit eine Einflussnahme der Politik auf die Berichterstattung gefordert, zum Beispiel, indem Familie und Ehe positiver dargestellt werden sollen. Mit so einer heilen Welt wäre kein Tatort mehr möglich. Und an der AfD-Spitze steht eine vierfache Mutter, die sich damit brüstet, nach jeder Geburt schnell wieder im Job gewesen zu sein – in den AfD-Programmen steht aber, dass Fremdbetreuung von Kindern unter drei Jahren schlecht wäre. Wer bleibt jetzt wohl zu Hause, Petry oder ihr Mann, der AfD-NRW-Chef Pretzell?

Ist die AfD immer noch so basisdemokratisch organisiert?

Früher war tatsächlich jedes Mitglied beim Parteitag stimmberechtigt. In Köln lief das schon anders. Da kamen die Delegierten aus den Ortsgliederungen. Basisdemokratie scheint nicht mehr so wichtig zu sein, obwohl sie früher offensiv hochgehalten wurde. Die Partei hat sich den etablierten Parteien angepasst.

Was ist mit der Politik für den "kleinen Mann"? Ist die AfD sozial?

Laut manchen Programmen, zum Beispiel dem in NRW, will man verpflichtende Arbeitsdienste für Hartz-4-Empfänger einführen, gleichzeitig die Erbschaftssteuer und die Vermögenssteuer auf allen Ebenen abschaffen. Die Staatsschulden sollen runter, Steuern gesenkt werden, aber wo kommt das Geld dann her? In Deutschland sind die höchsten Ausgaben immer noch bei Bildung und Sozialem. Und die neue Spitzenkandidatin Alice Weidel hat gesagt, dass ihr der Haushalt für Soziales zum Sparen einfiele. Das ist alles nicht sozial.

"Nur wenn man die AfD besser kennt, kann man etwas gegen sie tun"

Ist die AfD im Osten radikaler?

Nicht unbedingt. In Baden-Württemberg liest man auch extreme Positionen. Was man allerdings in Björn Höckes Landesverband Thüringen schon merkt, ist eine gewisse Stimmung. Das ganze Programm liest sich wie eine Rede von Höcke, mit sehr viel Pathos. Und es ist komplett in alter Rechtschreibung geschrieben, obwohl Höcke Lehrer ist.

Und die Jugendorganisation "Junge Alternative"?

Von denen hat nur der Berliner Landesverband ein Programm, so weit ich weiß. Aber an sich ist die Junge Alternative sehr weit rechts. In Berlin möchten sie laut Programm öffentliche Militärparaden, um die Akzeptanz der Streitkräfte in der Bevölkerung zu erhöhen. In Berlin sind sie auch für die Vorratsdatenspeicherung und für Verschärfung der Abtreibungsgesetze. Auch personell sind die Schnittmengen zur NPD und anderen Gruppierungen im verfassungswidrigen Spektrum sehr groß.

Was für Reaktionen bekommst du eigentlich auf deine Analysen?

Drohungen. Droh-Mails, Social-Media-Drohungen in jeder Form. Aber man stumpft schnell ab. Früher hätte mich das mitgenommen, wenn jemand geschrieben hätte: „Morgen stehen meine Kameraden vor deiner Tür und verprügeln dich“. Heute bin ich das gewöhnt und übergebe die Nachricht dem Anwalt.

Und macht die AfD selbst etwas gegen Dich?

Als ich das letzte Mal über das Programm in Baden-Württemberg geschrieben habe, haben die einen Beitrag veröffentlicht, in dem mein polnischer Hintergrund „aus Bedeutungslosigkeit nicht erwähnt“ wurde – also durch die Hintertür eben doch. Wenn man schon meine Herkunft so verdruckst thematisieren muss, scheine ich die besseren Argumente zu haben. Danach war auf jeden Fall die Hölle los bei mir auf Facebook.

Mehr über die AfD und ihre Gegner: