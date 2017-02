11 700 Euro Geldstrafe für Akif Pirinçci wegen Rede bei Pegida

Akif Pirinçci war Schriftsteller von Katzen-Romanen, jetzt ist er: verurteilter Volksverhetzer. Das Amtsgericht Dresden hat den türkisch-stämmigen Autor zu einer Geldstrafe in Höhe von 11 700 Euro verurteilt (zu zahlen in 180 Tagessätzen à 65 Euro) – weil Pirincci im Oktober 2015, auf der Veranstaltung zum Jahrestag der rechtspopulistischen Pegida-Bewegung in Dresden, eine Rede hielt. Fast eine halbe Stunde sprach Pirinçci nach Meinung des Gerichts „in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören.“ Was Pirinçci von sich gab, wurde nicht von dem Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt. Man muss es an dieser Stelle nicht wiederholen. Es war so rassistisch, dass Pegida-Gründer Lutz Bachmann sich entschuldigte. Die Rede sei ein "unmöglicher Auftritt" gewesen, bei dem er das Mikro hätte abschalten müssen. Als Beispiel diene Pirinçcis wohl schlimmste Aussage: "Offenkundig scheint man bei der Macht die Angst und den Respekt vor dem eigenen Volk so restlos abgelegt zu haben, dass man ihm schulterzuckend die Ausreise empfehlen kann, wenn es gefälligst nicht pariert. Es gäbe natürlich auch andere Alternativen. Aber die KZs sind ja leider derzeit außer Betrieb."