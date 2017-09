Wieso joggen Politiker so oft in Wahlwerbespots?

Ansonsten sind in den verschiedenen Spots arbeitende Menschen am Schreibtisch zu sehen, Familien in ihrem Garten, Hochhausfassaden und Getreidefelder. Was will uns diese Bildsprache sagen?

Arbeitende Menschen, da geht es um die Zusicherung, dass man sich um diese Menschen kümmert, um Arbeitsbedingungen, Versorgung, Renten. Rentner tauchen ja auch oft auf. Die Getreidefelder fallen unter die schönen Landschaften, Hochhäuser symbolisieren Moderne. Außerdem ist der Wohnungsbau ein großes Problem unserer Zeit, da steht ein Hochhaus auch für das Versprechen, sich um dieses Problem zu kümmern. Die Bilder sind jedenfalls wichtiger als der Text, egal ob im Netz oder im Fernsehen.

Welche Rolle spielt die Musik?

Die soll vor allem emotional ansprechen und unterstreichen, was in Bild und Text thematisiert wird.