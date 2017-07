Protest muss Spaß machen

Aktivisten streiten gerne darüber, ob Protest mit Wut, Empörung oder sogar Gewalt einhergehen muss, um wirkungsvoll zu sein, oder ob friedliche Präsenz der bessere Weg ist. In Hamburg gibt es in diesen Tagen für beide Gruppen Möglichkeiten zu demonstrieren. Bei der „Welcome to Hell“-Demo am Donnerstagabend werden tausende gewaltbereite Linksautonome erwartet, „Grenzenlose Solidarität statt G20“ am Samstag wird wohl ein eher klassischer Protestmarsch verschiedener Organisationen. Der „Lieber tanz ich als G20“-Zug am Mittwochabend hat allerdings noch eine dritte Form gewählt: Er wurde als „hedonistische Nachttanzdemo“ angekündigt, eine Mischung aus Anti-Globalisierungs-Marsch und Loveparade.

Bloßer Ausdruck der selbstbezogenen Millennials, die keinen politischen Wumms mehr haben?

Dahinter steckt das Bündnis „Alles allen“, also keine feste Organisation, sondern laut Eigenbeschreibung eine „offene Struktur“, bei der jeder mitmachen kann. Auf der Homepage kann man nachlesen, zu welchen Protesten „Alles allen“ rund um den G-20-Gipfel aufgerufen hat und aufruft: am Dienstag „Hard Cornern“, also auf der Straße Bier trinken und Musik hören; am Mittwoch die Nachttanzdemo; am Samstag ein „bunter Block“ auf der Großdemo. „Humorvoll“ soll ihr Protest sein, „lustbetont“ und „bunt“. Also Spaß statt Gewalt, aber auch Spaß statt ernsthafter Kundgebung. Ist das eine sinnvolle Form des Protests? Oder bringt sie überhaupt nichts und ist bloß Ausdruck der selbstbezogenen Millennials, die keinen politischen Wumms mehr haben?