Das Bullshit-Bingo zum Kanzlerduell

Sie gegen ihn, Kanzlerin gegen Kandidat, CDU gegen SPD: Am Abend des 3. Septembers treffen Angela Merkel und Martin Schulz zu ihrem TV-Duell vor der Bundestagswahl aufeinander. Wer die Wähler am Ende eher überzeugt und das Duell darum gewinnt, und ob das irgendwelche Auswirkungen auf das Ergebnis am 27. September haben wird, das können wir im Voraus nicht wissen. Wir haben ja nicht mal Informationen darüber, was die beiden anziehen werden!

Was wir aber sehr wohl wissen oder zumindest erahnen können, ist, welche Sätze in der Debatte sicherlich gesagt werden. Und aus diesem Wissen (bzw. dieser Ahnung) haben wir ein Kanzlerduell-Bullshit-Bingo gebastelt. Fünf Bingo-Karten zum Ausdrucken und Ausschneiden und Ankreuzen. Und damit es noch spannender wird, hat jede Karte ein eigenes Thema. So könnt ihr „Debatten-Floskeln“ gegen „Rückblick und Ausblick“ oder „Umwelt und Verkehr“ gegen „Gerechtigkeit“ spielen. Viel Spaß!